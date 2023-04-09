С рваными ранами доставлен в больницу: стая собак напала на ребенка в Иркутске

Ребенка после нападения собак госпитализировали Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске стая собак напала на ребенка. С рваными ранами пострадавшего доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Случилось это в субботу, 9 апреля, в микрорайоне Иркутск-2. Как сообщили КП-Иркутск, о данном происшествии уже известно администрации города, мэрия взяла его на особый контроль.

- Семье ребенка будет оказана вся необходимая помощь, - рассказали в администрации областного центра.

Специалисты также рассказали, как обстоят дела с контролем над численностью бездомных животных на улицах Иркутска. Мэрия ежедневно мониторит места, где могут появиться стаи бродячих собак.

- Все заявки от жителей обрабатываются, - говорят в администрации. - На сегодня действует контракт на отлов, однако он не позволяет убрать с улиц города всех собак.

Согласно федеральному закону «Об ответственном обращении» бездомных собак отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и снова выпускают туда, где их поймали. И после того, как данного пса после всех этих манипуляций выпустили, его отлов в последующем возможен только если будет замечено агрессивное поведение.

Специалисты мэрии отмечают, что уже не раз обращались во все возможные инстанции с различными предложениями по решению вопроса бродячих собак, пока изменений на законодательном уровне нет.

- Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы минимизировать количество безнадзорных животных на улицах Иркутска, - прокомментировала заместитель мэра - председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска Наталья Цибанова. – Мы выделяем из бюджета города дополнительные средства, выявляем места обитания собак, требуем от подрядных организаций, количество которых сильно ограничено, качественного выполнения своих обязанностей.

В Иркутске тут же вспомнили трагический случай, который произошел в Забайкальском крае в прошлом году. Тогда свора псов загрызла семилетнюю девочку насмерть. Она возвращалась домой с занятий, прощаться с ней пришли почти все жители села.

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