Продавцы видимого фронта: каждый день видишь, что твоя работа нужна и важна

Фото: Анна ЮХНИНА.

2022-й принес немало забот и тревог, но неизменным остается одно - люди, которые изо дня в день добросовестно выполняют свою работу, помогая расти и полноценно развиваться маленьким иркутянам, уменьшая хлопоты их родителей. Героини статьи - продавцы с многолетним стажем «Детской молочной кухни» Комбината питания города Иркутск.

Фото: Анна ЮХНИНА.

Светлана ДМИТРИЕНКО

Доброжелательная, улыбчивая и очень общительная, вот уже 15 лет трудится на комбинате питания в молочной кухне. Мама троих детей и бабушка одного, пока, внука. Признается, что не променяла бы свою работу ни на какую другую.

- В 2007 году я родила вторую дочку и, будучи в декрете, согласилась подработать в молочной кухне, на время отпуска одной из сотрудниц, - рассказывает о начале своего трудового пути на комбинате Светлана. - Как видите, так и осталась. Нынче в мае 15 лет было. У меня две дочери и сын, уже и внук родился - все они выросли буквально на нашей молочной кухне.

Фото: Анна ЮХНИНА.

На бейдже Светланы указано «продавец широкого профиля». И верно, работа в молочной кухне не как в обычном магазине. Приходится быть и психологом, и другом, и мамой, ведь покупатели приходят со своими проблемами и потребностями. Со всеми нужно найти общий язык, понять и порекомендовать именно ту продукцию, которая нужна.

- Очень люблю свою работу, обязательно общаюсь с покупателями, стараюсь выяснить что именно нужно, чего хочется. У нас же не только молочная продукция, есть и полуфабрикаты для всей семьи. Вот и спрашиваю порой покупателей, чего им хочется, - рыбного или мясного. Ну и, конечно, молочка. Сейчас у нас много новых йогуртов, обязательно изучаю состав, пробую и стараюсь все подробно и понятно объяснять покупателям. Рекомендую, если просят, в том числе и на личном опыте своей семьи. Я не считаю, что продавец - профессия без развития. Нужно постоянно развиваться, понимать покупателей и их потребности, идти в ногу со временем.

За время службы на комбинате Светлана поработала во многих точках города. Говорит, что один из самых приятных моментов, когда покупатели из других районов, зайдя в магазин, помнят, узнают и благодарят. Как старые и очень хорошие знакомые.

- Как-то зашла покупательница из Университетского, ее внучка выросла на нашей молочной кухне, а я довольно долго в том районе работала, и так рада она была меня увидеть, благодарность написала, спрашивала, как я и что. Это очень приятно. Уже в этом наша профессиональная реализация. Нужно любить эту работу, любить людей - своих покупателей. И еще я обожаю детей! Так что свою работу знаю и люблю.

Фото: Анна ЮХНИНА.

Хлопот у Светланы-мамы и бабушки не меньше, чем у Светланы-продавца широкого профиля. Так что почти все свое свободное время наша героиня посвящает детям и внуку. Всей семьей закаляются, любят лыжные прогулки и бассейн. И конечно, Новый год! Справлять его будут все вместе за большим праздничным столом. Приготовлениями займутся муж с зятем, ведь сама Светлана 31 декабря до вечера «на посту», в молочной кухне, но обещает приготовить свое фирменное угощение.

- Традиционно на Новый год я готовлю «Крошку» - вся семья любит. Это из нашего творога - а только из нашего получается так вкусно! Давно мне этот рецепт рассказала бывший бухгалтер комбината Тамара Андреевна Никольская. Она меня, кстати, и на эту работу посоветовала. Так что рецепт, получается, фирменный, от молочной кухни. Очень рекомендую! Легко готовится и безумно вкусно. Почти на все праздники родственники и друзья всегда просят «Крошку»!

Рецепт от Светланы Дмитриенко:

НАДО: творог 400 - 500 г; 1 крупное яйцо или 2 небольших; сахар 100 - 200 г (по вкусу); сливочное масло или маргарин 400 г; мука 500 г; сода на кончике ножа; соль по вкусу, ванилин по желанию.

ГОТОВИМ: замороженное масло или маргарин измельчить на терке, перетереть с мукой, добавить 2/3 части сахара, соль, соду, ванилин. Яйца смешать с 1/3 части сахара и творогом. На смазанный противень выложить половину крошки (мука с маслом), на нее творожно-яичную смесь и сверху закрыть слоем оставшейся крошки. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и украсить декоративными посыпками. Подавать целым или кусочками. Приятного аппетита.

Наталья КОНОВАЛОВА

Внимательная и обаятельная, Наталья очень серьезно относится к своей работе. До комбината питания работала продавцом в ОРСе, детском саду. Воспитала двоих детей, растут внуки. Продавец молочной кухни комбината питания уже 7 лет. И почти все годы проработала на точке по адресу: Лермонтова, 311, с самого момента открытия.

Фото: Анна ЮХНИНА.

- Я пришла летом в 2016 году, непосредственно участвовала в открытии этой точки, - вспоминает Наталья. - Тогда такой курьез произошел, сейчас вспоминается с улыбкой, а тогда было не до смеха. Журналисты собрались, покупатели, руководство наше, ждем приезда мэра... и тут, электрик, который заканчивал последние приготовления, случайно задевает какой-то кабель, и вся наша витрина, которую мы несколько часов надраивали, выставляли продукцию, падает! Баночки, стаканчики, упаковки - все это разлетается, разбивается, оказывается на нас. Ужас! Но, почему-то тогда я подумала, что пусть это будет к счастью.

Так и получилось. Точка пользуется популярностью: во время нашего интервью героине все время приходится отвлекаться - приходят покупатели. И со всеми Наталья разговаривает как с близкими знакомыми или даже родными. В целом по показателям этот магазин всегда один из первых.

- Точка очень хорошая, славные покупатели, все уже как родные, можно даже не спрашивать, кто и за чем пришел, все знаю. А еще мы отличаемся от других магазинов. К нам зачастую приходят как в аптеку. У кого-то малыш плохо кушает, а кто-то после антибиотиков и надо восстановить микрофлору, спрашивают, что из молочной продукции лучше для того или другого случая. Да и мы не просто в униформе, а в белых халатиках. Продукция наша замечательно упакована, в баночках, фирменных упаковках, эстетично выглядит. Полезная и вкусная, приятно продавать, предлагать людям.

Фото: Анна ЮХНИНА.

По словам Натальи, самое сложное и одновременно интересное в ее работе - найти подход к каждому покупателю. Но очень важна также здоровая и уважительная атмосфера в коллективе.

- Я очень люблю наш коллектив, горжусь всеми. У нас доверительное и уважительное отношение, особенно между «старичками», кто давно работает. Со своей стороны, я ценю и уважаю покупателей, коллег, руководство, а они ценят и уважают меня. Это самое главное. Мне не нужен карьерный рост, я на своем месте и люблю свою работу.

Фото: Анна ЮХНИНА.

Хочу пожелать коллегам, покупателям и всем иркутянам добра, мира, чтобы не было войны! Нашему комбинату процветания, ну а нам, соответственно, зарплату побольше. Здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!