Как обезопасить себя от укуса клеща в Иркутской области: семь наивных вопросов

Среди покусанных - жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарского городского округа и т.д. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи пробудились от зимней спячки в Иркутской области раньше, чем в прошлом году. Первый кровосос был замечен в начале марта на острове Ольхон, а к 6 апреля они покусали уже 26 взрослых и одного ребенка! Для сравнения, в прошлом году первое "нападение" на человека зафиксировали только к 4 апреля. Неудивительно, что многие беспокоятся, как обезопасить себя и родных при отдыхе на природе. На самые частые вопросы во время пресс-конференции ответила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каверзина.

1. В каких городах и районах больше кровопийц?

Среди покусанных - жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарского городского округа, Ольхонского, Слюдянского, Баяндаевского, Качугского и Тайшетского районов. Чаще всего кровопийц цепляют на дачных участках, во время походов, а еще те, кто работает в лесу.

- Также в зону риска попадают люди, которые имеют домашних питомцев. Ведь четвероногие могут стать разносчиками клещей, - добавила Светлана Каверзина.

2. Они заражены энцефалитом?

По данным Роспотребнадзора, из 16 исследованных клещей - два заражены энцефалитом. К сожалению, по клещу сразу не определишь, является ли он переносчиком инфекции. Поэтому, если вас укусил кровососущий, то не пытаемся его самостоятельно отцепить, а бежим, как можно быстрее, в медицинскую организацию. Так, в Центре диагностики и профилактики клещевых инфекций в Иркутске на улице К. Маркса, 3 вам помогут извлечь членистоногого.

А если вы все-таки сами сняли клеща, то его следует сдать в лабораторию на исследование. С такой проблемой можно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутске на улице Трилиссера, 51. Там методом ПЦР его изучат на четыре инфекции, среди которых и клещевой энцефалит.

Но, даже подцепив энцефалитного клеща, можно не сразу понять, что заболел. Зараза дает о себе знать только через 10-14 дней, а у некоторых не проявляется даже до двух месяцев.

- Болезнь начинается остро, - предупреждает Светлана Каверзина. - Человек ощущает озноб, высокую температуру, головную и мышечную боль. Также может быть тошнота и рвота.

3. Как защититься?

Специалисты говорят, что самый верный способ - иммунизация. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили 33034 жителя области, в том числе 9378 детей.

Поясним, что иммунизация бывает двух видов: ускоренная и основная. Первый формат подразумевает две прививки. Сначала вы делаете первую, а через одну неделю или один месяц (в зависимости от вакцины) вторую. Ревакцинация нужна через год.

Основной вид иммунизации подразумевает три прививки. Перерыв между первыми двумя составляет от 1 до 7 месяцев. Третью и заключительную прививку можно поставить через 5-12 месяцев. На этом иммунизация закончена. Ревакцинация - через три года.

Важно, чтобы все прививки были поставлены за две недели до выхода в опасную зону - именно столько времени нужно, чтобы сформировался иммунитет.

4. Где можно поставить вакцину?

Сделать прививку можно в поликлиниках по прописке и в центрах иммунопрофилактики. Приобрести вакцину можно самостоятельно в аптеках и прийти с ней в медучреждение. Но важно это сделать сразу после покупки, чтобы не нарушить правила по хранению вакцины.

5. Кому противопоказана иммунизация?

- В первую очередь, иммунизация противопоказана, если предыдущие прививки вызвали какую-то тяжелую реакцию, - предупреждает Светлана Каверзина. - Также нельзя прививаться беременным, людям с вирусной инфекцией, туберкулезом, с сахарным диабетом и со злокачественными новообразованиями.

6. Как обезопасить себя от укуса клеща при выходе на природу?

Перед поездкой на природу нужно подготовиться. В первую очередь выбираем одежду из плотной ткани, которая закроет все участки тела. Обязательно покрываем голову кепкой, шляпой или шапкой. И на всякий случай лучше прихватить с собой отпугивающие средства от клещей. А после выхода из леса нужно обязательно провести самоосмотр. Ну и не стоит собирать полевые цветы и травы.

7. Когда в городах проводится обработка от клещей?

Акарицидная обработка - один из способов борьбы с клещами в черте города. Начинается она обычно в мае и продолжается до октября. В первую очередь работы проводят на территории школ, детских садов и лагерей летнего отдыха. В этом году от клещей в Иркутской области планируют обработать 1,7 га. В прошлом данные работы были произведены на территории площадью 2,1 га.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13,5 тысяч жителей Иркутской области пострадали от клещей в прошлом году.

23% из них - дети и подростки до 17 лет.

104 случая заражения энцефалитом было отмечено в прошлом году.

140 случаев заражения боррелиозом было зарегистрировано в прошлом году.

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