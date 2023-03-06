Первого в этом году клеща заметили в Иркутской области

Специалисты настоятельно рекомендуют заранее обезопасить себя от «встреч» с кровососами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«На улице зима. Мы находимся на Ольхоне. Это клещ!»

В социальных сетях появился видеоролик, авторы которого утверждают, что запечатлели проснувшегося кровососа на острове Ольхон. Как туристы нарвались на него? Где нашли? И успел ли он кого-то напасть? Неизвестно.

Неужели «охота» в этом году началась раньше обычного? В Роспотребнадзоре Иркутской области уверяют: пока официальных обращений по поводу активности клещей не поступало. Однако вероятность действительно есть.

- Всему виной раннее потепление. На прошлой неделе были зафиксированы рекордно высокие температуры, до +10. И как только сходит снег, а солнце начинает припекать, клещи начинают свою активность, - комментируют ситуацию в региональном Роспотребнадзоре. – Обычно первые обращения к специалистам поступают в конце марта, когда горожане начинают массово выезжать на природу. А самый пик обращений приходится на конец апреля и начало мая.

В прошлом году сезон активности клещей начался 4 апреля. Первые укусы были зафиксировали в Иркутске, в Ангарске, в Иркутском и Эхирит-Булагатском районах.

Специалисты настоятельно рекомендуют заранее обезопасить себя от «встреч» с кровососами, ведь многие из них переносят инфекционные болезни – клещевой энцефалит, эрлихиоз, болезнь Лайма и другие. Прививка от клещевого энцефалита по-прежнему остается единственной мерой профилактики. Особенно она необходима тем, кто работает или любит проводить время на свежем воздухе.

- Вакцинация проходит в несколько этапов. Сделать прививку еще не поздно, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре, - Ну и также всегда можно позаботиться о себе, оформив страховку от клещевого энцефалита. Она позволит в случае укуса, провести анализ на наличие инфекций и получить лечение, причем для пациента – совершенно бесплатно.

Страховка, напомним, стоит порядка 300-400 рублей на человека.

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