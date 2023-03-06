«С детства мечтал стать военным»: раненый разведчик Эдуард Дьяконов спас жизни 13 сослуживцев, накрыв собой гранату

Молодой человек не дожил двух недель до своего 21-летия. Фото: личный архив героев публикации

«Здравствуйте, меня зовут Эдик. Когда я вырасту, я мечтаю стать военным и защищать Родину, чтобы мир был спокойным - всегда. Я буду разведчиком» - эти слова для шестилетнего мальчика стали судьбоносными. Как и хотел того в детстве, иркутянин Эдуард Дьяконов вступил в ряды Российской армии. За всю свою жизнь, хоть и непродолжительную, но достойную стать примером для многих, он никогда не прятался за чужие спины. И даже оказавшись под прицельным обстрелом врага, 20-летний рядовой принял единственное правильное для себя решение – пожертвовать собой ради спасения других. Молодой радист-разведчик погиб 24 марта 2022 года в Мариуполе, накрыв своим телом гранату и дав сослуживцам шанс уйти.

«Он был так воспитан»

- С самого детства бабушка Валентина Павловна рассказывала ему про тяжелые годы Великой Отечественной войны, - рассказывает о единственном сыне Ольга Дьяконова. - Летом он любил ездить к ней в Казахстан. Моя мама учила его играть в шахматы, разбираться в грибах, растениях, а также смотрела с ним советские фильмы. Наверное, тогда он решил для себя, что станет военным.

Обязанности по воспитанию мальчика полностью лежали на плечах женщины. Маленький Эдик быстро научился самостоятельности. К примеру, в первом классе он запросто мог приготовить себе поесть и накормить взрослых.

- А еще он очень любил Парады, посвященные Дню Победы, - продолжает вспоминать сибирячка в беседе с «КП»-Иркутск». – Мы занимали места за час до начала, и сын готов был ждать, чтобы увидеть поближе технику и машины.

В детстве мальчик вступил в военно-патриотический центр. Фото: личный архив героев публикации

Школьник и представить не мог, что когда-то сам будет маршировать в этой колонне. Однажды подруга рассказала ему про военно-патриотический центр и мальчик загорелся. Ему нравились дисциплина, форма и изучение военного дела. При этом, Эдуард не забывал про своих друзей, всегда был общительным, отзывчивым и часто заботился о других, так как не мог пройти мимо чужой беды.

- Однажды, когда он был подростком, на его глазах две девушки попали под машину. Сын сразу вызвал полицию, скорую, оцепил место. Так он был воспитан.

Эдуард хорошо учился, занимался спортом и был очень разносторонним. Фото: личный архив героев публикации

Исполнил мечту детства

После школы парень поступил в иркутский политехнический университет, но вскоре студент заявил матери, что забирает документы из вуза и отправляется на срочную службу в армию. Женщина этого не ожидала. Она долго отговаривала сына, но тот дал понять, что его решение твердо. Тогда Ольга Николаевна попросила его взять академический отпуск - тот согласился. Но после нескольких месяцев вдали от родного дома вновь огорошил близких новостью о том, что планирует заключить контракт. Парень перевелся на «заочку» по специальности «Горное дело», но из-за частых командировок не мог приезжать в Иркутск, чтобы сдавать сессию. Учебу все же пришлось бросить. Но после окончания контракта Эдуард планировал поступить в высшее военное командное училище, так как не представлял себя на гражданке.

- Зимой 2022 года он предупредил, чтобы я не волновалась. Мол, едет на учения, и связи может не быть до двух недель. Позже стало известно о начале спецоперации на Украине, но сын успокаивал меня тем, что он находится глубоко в тылу... А потом мне сообщили о том, что сына не стало. Он героически погиб.

Ценой своей жизни спас 13 человек

В тот день, 24 марта, отряд Эдуарда Дьяконова отправился на задание в городе Мариуполе. Неожиданно бойцы попали под прицельный обстрел. Полетели гранаты. Разорвавшись, одна из них ранила сибиряка. Увидев на земле еще один боеприпас без чеки, радист-разведчик бросился на нее, чтобы прикрыть товарищей. Это решение было принято за считанные секунды… И благодаря ему из 14-ти человек живыми вернулись 13. Все – кроме Эдуарда. Посмертно рядовому 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии присвоили высшее государственное звание «Герой России». «Золотую звезду» лично вручили Ольге Николаевне.

В честь Героя России в Иркутске назовут улицу. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

- Первое время после его гибели я жила, как между небом и землей, - признается женщина. - Все время спрашивала себя: «Почему это произошло с моим Эдиком?». А потом сама себе отвечала - он не мог поступить иначе. Теперь я буду жить ради сохранения памяти о нем, чтобы рассказывать другим, каким он был, мой Герой России.

Улицу назовут в честь бойца

23 февраля, в День защитника Отечества, в столице Приангарья на фасаде гимназии №25 открыли мемориальную доску. На церемонии присутствовали представители правительства региона, администрации города, а также учителя и ученики школы.

Мемориальная доска на фасаде школы, где учился будущий Герой России. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Надпись на барельефе гласит: «Здесь с 6 по 11 класс учился Герой Российской Федерации Эдуард Дьяконов». Авторы портрета запечатлели военного с широкой улыбкой, с которой тот привык встречать все трудности. Также в его честь будет названа улица в Свердловском округе Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Учится, лежа в госпитале»: Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев на СВО, поступил в вуз. (подробности)

«Поздравил и сказал, что скоро увидимся»: снайпер погиб, возвращаясь с задания в день рождения жены. Десантник из Усолья Дмитрий Дружинин представлен к ордену Мужества посмертно. (подробности)

«Вылитый папа»: жена Героя России Максима Концова рассказала о сыне, названном в честь погибшего отца. Офицер Росгвардии из Бурятии спас товарищей ценой собственной жизни (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08