Грозит пожизненное: мужчина жестоко убил приятеля на глазах его 8-летнего сына

Житель Забайкалья зарезал мужчину на глазах его 8-летнего сына Фото: Артем КИЛЬКИН

Сесть за решетку пожизненно может 67-летний житель села Заречное, что в Забайкалье. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

Все произошло 15 марта. Мужчина вместе со своим 61-летним приятелем устроил застолье, не обошлось без горячительных напитков. Слово за слово, и между ними вспыхнула ссора. В ход пошел нож. Одним ударом забайкалец убил собутыльника. А самое страшное, что это увидел 8-летний сын зарезанного.

- Следователи СК собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - рассказали в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ну а ребенку теперь помогают справиться с пережитой трагедией психологи.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск рассказывала о том, как сидит самый кровавый в России маньяк Михаил Попков. Он отбывает сразу два пожизненных наказания в Мордовии, а чтобы попасть на следственные действия на малую родину, в Иркутскую область, "вспоминает" новые преступления.

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