Своих не бросаем! Марафон в поддержку участников СВО из Иркутской области пройдет 24 апреля

Всем, кто сейчас находится на передовой, наша поддержка особенно нужна! Экипировка, оборудование, вещи первой необходимости, - этого никогда не будет мало, это всегда нужно. И, быть может, даже спасет кому-то жизнь.

«Своих не бросаем!» – под этим лозунгом 24 апреля в 16.00 состоится марафон для сбора помощи участникам специальной военной операции из Приангарья.

Посмотреть или послушать марафон можно на всех площадках «Комсомольской правды» и телеканала «Тивиси».

Во время марафона в студии соберутся гости - представители общественных организаций, известные деятели культуры и спорта, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, эксперты в разных областях, выступят творческие коллективы, а мы расскажем истории о земляках, которые помогают военным на Донбассе.

И, главное, жители Иркутской области во время марафона смогут перевести любую сумму на счет нашего региона в Благотворительном фонде «Все для Победы!», или предоставить любую другую необходимую помощь. Во время марафона на экране будет размещен куар-код, на который можно навести телефон. И перейти на страницу, где можно сделать перевод на нужды СВО. Визуальная трансляция будет вестись на сайте irk.kp.ru, в соцсетях «КП» - Иркутск (Вкнтакте, Одноклассники и Телеграм).

Собранные средства направят на покупку оборудования и обмундирования согласно заявкам, поступившим из воинских частей, где служат мобилизованные из Иркутской области. Затем это будет все доставлено на передовую по организованным гуманитарным коридорам.