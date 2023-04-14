Больше половины месячной нормы снега выпало в Иркутске 12 и 13 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Меньше чем за сутки в Иркутске выпало почти 60 % месячной нормы снега. Снегопад начался днем 12 апреля и шел до утра. По данным синоптиков, высота снежного покрова составила 17 сантиметров. Для устранения последствий непогоды была усилена работа дорожных служб. На очистку проезжих частей вышло около 100 спецмашин. Об этом сообщают в администрации областного центра.

- Ночью проведена очистка перекрестков и заездных карманов. На магистральных улицах точечно выполнили обработку противогололедными материалами. - рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Весь день парки и скверы приводили в порядок около 130 человек, задействуя больше 10 единиц техники. На придомовых территориях уборку снега вели больше 900 дворников.

Не только снег, но и ямы намерены убирать в Иркутске. В областном центре собираются начать ремонт участка дороги от улицы 2-й Железнодорожной до входа в железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский». Об этом сообщает пресс-служба Думы Иркутска.

-В декабре был проведен конкурс, работами займется МУП «Иркутскавтодор». В планах провести полный ремонт дороги, с рихтовкой трамвайных путей, - говорят в Думе.

Согласно плану, в конце лета 2023 иркутяне смогут ездить по хорошей новой дороге и забудут про ямы.

А тем временем в музее истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова открылась выставка «Первая детская», посвященная 100-летию со дня открытия детской библиотеки имени А. С. Пушкина. Она будет работать до 25 апреля, однако по средам объявлен выходной. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Название выбрано неслучайно, - отмечают организаторы. - С 1923 по 2010 годы учреждение культуры именовалось Центральной детской библиотекой Иркутска. Горожане познакомятся с биографиями заведующих, коллекцией редких книг из фондов.

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