В Иркутске в 2023 году отремонтируют дорогу от улицы 2-й Железнодорожной до вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске запланирован ремонт участка дороги от улицы 2-й Железнодорожной до входа в железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский». Об этом сообщает пресс-служба Думы Иркутска.

-В декабре был проведен конкурс, работами займется МУП «Иркутскавтодор». В планах провести полный ремонт дороги, с рихтовкой трамвайных путей, - говорят в Думе.

По планам к концу лета можно будет забыть о ямах и ездить по хорошей, ровной дороге, говорят власти.

С просьбой о ремонте дорог обратились местные жители. Они рассказали, что на этой дороге скапливается большое количество машин, нагрузка на полотно - большая, в результате возникают ямы.

Ранее сообщалось, что депутаты областного парламента обсудили изменения в работе школьных столовых и качество питания в них. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.