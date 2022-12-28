Задушила на глазах у маленькой дочери. Жительница Улан-Удэ жестоко расправилась с бывшим мужем, пока он спал

Женщина пойдет под суд Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре 2022 года Улан-Удэ потрясла ужасная история убийства: жительница города задушила бывшего мужа на почве долгой неприязни. Ее обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Но главное в этой истории то, что она сделала это на глазах у своей маленькой дочери. Об этом сообщает СК Бурятии.

Убийце 46 лет, она мама двоих детей и "разведенка". Семья проживала в квартире в Улан-Удэ, в Советском районе. Неизвестно, было ли в привычке у бывших супругов выпивать, но в тот злополучный день они устроили застолье на двоих. Все шло хорошо, пока мужчина не уснул в пьяном состоянии - тогда бывшая жена взяла кожаный ремень и им задушила неприятеля.

В этот момент в комнате была ее родная дочка, которая стала невольным свидетелем убийства. Как рассказали следователи, эта сцена нанесла ей серьезную душевную травму. При этом в правоохранительных органах не уточнили, где был второй ребенок - в квартире или в другом месте.

- В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - резюмировали в Следкоме.

Ранее "КП-Иркутск" писала о похожем случае, который произошел в Забайкальском крае. 67-летний местный житель зарезал своего приятеля на глазах у его 8-летнего сына. Теперь с мальчиком работают психологи, помогая пережить трагедию.

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