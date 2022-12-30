Ответной любви не получила. Аферист-альфонс выманил у жительницы Иркутской области 1 млн рублей

Женщина взяла кредиты и заняла денег у знакомых Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Любовь зла - полюбишь и альфонса-мошенника. Девушке из Иркутской области разбили сердце и забрали 1 миллион рублей, она обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, она строила отношения с "сотрудником правоохранительных органов", а оказалось, что мужчина ее просто использовал. Об этом сообщает МВД Приангарья.

История началась в январе 2022 года, когда аферист познакомился со своей жертвой в ночном клубе Иркутска. Они мило общались, но на следующий день девушка уехала в родной город Усть-Кут, при этом они продолжили переписываться в социальных сетях. Постепенно "правоохранитель" втирался к ней в доверие и обещал все то, чего так желает сердце каждой женщины: семью, общее будущее, дом, детей. На то, чтобы перейти к следующей стадии обмана, обвиняемому потребовалось несколько месяцев. После начался спектакль с произошедшем ДТП.

Схема, на самом деле, классическая для аферистов: мужчина сочинил историю о том, что попал в аварию, и ему срочно нужны деньги. Якобы ему нужно "решить конфликт" и починить автомобиль.

- Долго не раздумывая, девушка начала частями переводить ему деньги, а на время разрешения инцидента лжесотрудник приехал в Усть-Кут. В общей сложности 27-летняя сибиряка, набрав в долг у знакомых и оформив кредиты, отдала мошеннику более 1 млн рублей, а ответной любви так и не получила, - рассказали в ведомстве.

Когда обман раскрылся, девушка пошла в полицию. Сотрудники МВД нашли афериста, им оказался житель Оренбургской области с судимостью. Теперь "принц на белом коне" проведет 5 лет в колонии строгого режима.

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