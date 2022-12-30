Приземлился на землю на глазах у детей. В Иркутске мужчина спустился с 16-го этажа на парашюте

Парашютиста нашли всего за пару часов и составили протокол Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Что готовит нам день грядущий? Каждый из нас может стать случайным свидетелем странных или интересных происшествий. На этот раз жителям жилого комплекса "Стрижи" в Иркутске удалось увидеть исполнение мечты своего соседа: он спустился на парашюте с 16-го этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает МВД Иркутской области.

Видео полета парашютиста появилось в социальных сетях. Прохожие удивленно наблюдают, как мужчина приземляется около детской площадки на глазах у детей. С сибиряком все в порядке, но его поступком заинтересовалась полиция. Всего за несколько часов удалось установить личность мечтателя о полетах.

- Прыжок с 16 этажа совершил 33-летний житель мкр. Синюшина гора. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - рассказали в ведомстве.

Наказание по этой статье незначительное - штраф от 500 до 1000 рублей.

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