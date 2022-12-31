Локомотивы сошли с рельсов во время движения на станции Гидростроитель Иркутской области

Рабочие пытаются вернуть подвижный состав обратно на железную дорогу. Фото от очевидца

Утром 31 декабря в Иркутской области несколько локомотивов сошли с рельсов железной дороги. Произошло это на станции Гидростроителей, рабочие пытаются вернуть состав в работу. Об этом сообщает источник "КП-Иркутск".

- В связи со сходом подвижного состава на станции Гидростроитель Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №97 Тында-Кисловодск, №91 Северобайкальск-Москва, №377 Усть-Илимск-Новосибирск, №347 Северобайкальск-Барнаул, - подтвердили информацию в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Фото очевидцев

Пассажиры будут ждать своего поезда не меньше 4 часов, максимальное время ожидания - 7 часов. Их обеспечат водой и дополнительным питанием, а также принесут извинения за непредвиденную ситуацию. Причины схода локомотивов с рельсов еще предстоит выяснить.

Также в компании уточнили, что для транспортировки пассажиров пригородных поездов Вихоревка-Коршуниха-Ангарская до места назначения организовали автобусы.

Ранее "КП-Иркутск" писала об экстремале из Иркутска, который на парашюте спустился с 16-го этажа многоквартирного дома. Видео сначала появилось в социальных сетях, потом личностью мечтателя о полетах заинтересовалась полиция. Его оштрафовали за мелкое хулиганство.

Фото очевидца

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