«Надеемся, что они согреют бойцов». Студенты из Иркутска смастерили пять «буржуек» для участников СВО

Идею создать печки-«буржуйки» и поддержать участников СВО предложили в министерстве образования Иркутска. Фото: Юлия Виташас.

- Работа непростая - требует терпения и умения. Попробуйте пять часов со сварочным аппаратом в руках простоять, - восклицает в разговоре с «КП»-Иркутск директор Иркутского техникума архитектуры и строительства Борис Михайлов. - Но студенты у нас молодцы. Выполнили работу на «отлично». Каждый шов сварен аккуратно.

Идею создать печки-«буржуйки» и поддержать участников СВО предложили в министерстве образования Иркутска. Это часть Всероссийской акции #МЫРЯДОМ. В колледже согласились в ней поучаствовать. За работу принялись студенты третьего курса.

На одну «буржуйку» весом около 25 кг уходило около трех дней. Фото: Юлия Виташас.

- Решили совместили приятное с полезным, - улыбаясь, рассказывает «КП»-Иркутск Борис Михайлов. - Изготовление печей стало для ребят практическим заданием и вошло в учебный план. Ведь это интереснее, чем просто сваривать между собой пластины, которые потом пойдут на металлолом.

Студенты аккуратно собирали печи из отдельных кусков металла. Его нужно было разрезать (это самый долгий процесс), затем сварить детали. Трудились посменно: десять ребят работали с утра и до обеда, а еще десять - после обеда и до вечера. На одну «буржуйку» весом около 25 кг уходило около трех дней. А еще к печкам приварили ручки, чтобы солдатам было комфортнее ими пользоваться.

Изготовление печей стало для ребят практическим заданием и вошло в учебный план. Фото: Юлия Виташас.

- В использовании такая печка очень проста. Для этого ее ставят в палатку, выводят трубу наружу и топят дровами, - рассказали в техникуме. - Пока «буржуйки» находятся у нас. Надеемся, что в ближайшее время они уже отправятся бойцам на территорию СВО.

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