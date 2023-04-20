Куда сходить на майские праздники 2023 в Иркутске: 10 ярких идей

Рассказываем, как можно провести майские выходные в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скоро наступят майские праздники. В этом году отдыхаем с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая. Уже решили, чем займетесь в длинные выходные? Предлагаем 10 ярких идей, как провести досуг и куда сходить на майские праздники 2023 в Иркутске.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

“Байкальская массовка”

Где: ледовый дворец “Байкал”.

Когда: 29 апреля в 18.30.

Проводить зиму и закрыть сезон катания на коньках - отличный план на первый выходной! В этот день состоится финальная “Байкальская массовка”. Активный отдых и приятные эмоции обеспечены.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Спектакль “Ежик и медвежонок”

Где: Иркутский театр юного зрителя.

Когда: 29 апреля в 12.00.

Представление рассчитано на самых маленьких зрителей - от трех лет. Малыши и родители смогут не только смотреть спектакль, но и принять в нем участие! Актеры помогут зрителям погрузиться в сказку, будут проводить игры, общаться и задавать интересные вопросы, и дать волю воображению - например, порисовать.

Концерт “По страницам анимэ”

Где: Иркутская областная филармония.

Когда: 29 апреля в 17.00.

Куда еще сходить на майские праздники 2023 в Иркутске вместе с детьми? Например, на концерт, посвященный мультфильмам в стиле анимэ. Японская мультипликация - это удивительный мир, вместивший в себя самурайскую романтику, драму, фантастику, детектив и приключения. Сюжеты сопровождаются завораживающей музыкой.

В программе - мотивы из мультфильмов «Войны острова Лодосс», «Наруто», «Охотник на охотника», «Стальной алхимик», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и других.

ВЫСТАВКИ

Стенд, посвященный герою, нашему земляку Эдуарду Дьяконову. Фото: сайт Музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова.

«Своих не бросаем»

Где: Военный филиал городского музея им. А.М. Сибирякова «Солдаты Отечества».

Когда: все майские выходные (выставка открыта до конца года)

Выставка «Своих не бросаем» познакомит с предметами, связанными с зоной СВО. Это и военная форма, и гильзы снарядов и мин, и многое другое. Экспонаты собрали сами горожане, участники событий. Также можно изучить электронную Книгу памяти, куда внесены фамилии погибших земляков, и витрину, посвященную Герою РФ, иркутянину Эдуарду Дьяконову.

"Место действия - Иркутск"

Где: Библиотека им. Молчанова-Сибирского.

Когда: до 15 мая.

Как бы выглядел наш город в комиксах? Увидеть можно на выставке «Место действия - Иркутск». После лекций об истории столицы Приангарья молодые художники из «Общества подпольных комиксистов» вдохновились и подготовили 15 тематических изображений.

Иркутск в комиксах. Фото: Библиотека им. Молчанова-Сибирского.

ТЕАТРЫ

Спектакль “Свободная любовь”

Где: Молодежный камерный театр «Подвал».

Когда: 30 апреля в 18.00

Комедийный спектакль по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки» расскажет о разных сторонах любви. Ведь бывает так, что для одного человека любовь - это незабываемые чувства и эмоции от первого поцелуя и объятия, а для другого - лишь временное увлечение.

“Живи и помни”

Где: Иркутский театр юного зрителя.

Когда: 8 мая в 18.00.

На сцене Театра юного зрителя представят спектакль по повести “Живи и помни” выдающегося писателя, нашего земляка Валентина Распутина. Как признавался сам автор, эта повесть - не только о войне. Это история о любви и прощении, с неизбежным трагическим финалом…

КОНЦЕРТЫ

“Без срока давности”

Где: Иркутская областная филармония.

Когда: 6 мая в 17.00.

Ансамбль “Байкальский квартет” подготовил для иркутян концерт в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. “Без срока давности” - это концерт о тех, кто защищал нашу Родину, но не вернулся с поля битвы. Прозвучат военные и довоенные мелодии и песни.

От героев былых времен

Где: Музыкальный театр им. Н.М. Загурского (Малая сцена).

Когда: 9 мая в 18.00.

На концерте, посвященном Дню Победы, зрители услышат самые известные песни военных лет. Романсы, баллады и лирические композиции, которые воспевают любовь к отечеству, фронтовую дружбу, боевые подвиги и радость Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Праздничная программа на 9 мая

К 9 мая в Иркутске подготовлена большая праздничная программа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 9.00 начнется шествие от танка “Иркутский комсомолец”. Вместе с ветеранами Великой Отечественной и почетными жителями города участники акции дойдут до мемориала “Вечный огонь”, где в 10.00 запланирован митинг.

С 11.00 до 11.50 на площади Сперанского пройдет Парад Победы с участием представителей Минобороны России, силовых структур и курсантов ВСИ МВД России.

С 11.00 до 13.00 на острове Юность состоится марш студенческих педагогических отрядов.

С 13.00 до 16.00 в сквере Кирова пройдет праздничный концерт.

С 13.00 до 18.00 выступят творческие коллективы у памятника Александру III.

С 13.00 до 18.00 на бульваре Гагарина пройдет открытый микрофон, посвященный песням о Победе.

С 12.00 до 22.00 в сквере на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской все желающие смогут поучаствовать в поэтической программе “Мы пронесем через года”.

В 22.00 праздник в честь 78-й годовщины Великой Победы завершится салютом на Нижней набережной.