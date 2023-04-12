День Победы в Иркутске 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий

Полный список мероприятий к 9 мая в Иркутской области определят в ближайшие дни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Праздновать 78-ю годовщину Великой Победы будем почти месяц - с 19 апреля по 10 мая. В Иркутске запланировано 40 праздничных мероприятий, а кульминацией, конечно же, станет День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года.

Какие мероприятия состоятся в День Победы в Иркутске 9 мая 2023

Итак, День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года отметят пышно. Когда начинаем? С самого утра - в 9.00, от танка “Иркутский комсомолец” на улице Декабрьских Событий начнет свое шествие Бессмертный полк. Участники акции пройдут строем по центральным улица города до мемориала “Вечный огонь”, где состоится церемония отдания воинских почестей погибшим.

- Затем на площади Сперанского будет торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона и шествие «Бессмертного полка», - рассказали “КП-Иркутск” в правительстве Приангарья.

Завершится День Победы в Иркутске 9 мая 2023 года красочным салютом.

Как идет подготовка ко Дню Победы в Иркутске 9 мая 2023

Полный список мероприятий к 9 мая в Иркутской области определят в ближайшие дни. Подготовка уже идет полным ходом - важно, чтобы праздники прошли спокойно и безопасно.

- Для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности при проведении мероприятий планируется использовать около двух тысяч стационарных и переносных металлодетекторов, а также 4,5 км металлических ограждений, - пояснили в правительстве региона. - Главным управлением МВД России по Иркутской области на постоянной основе осуществляется мониторинг Интернета, а также контроль за передвижением лиц, попавших в поле зрения полиции.

Кроме того, всех организаторов мероприятий официально предупредят о том, что нельзя проводить несанкционированные акции, а также об ответственности за нарушения российского законодательства. Полиция и Росгвардия уже провели совместные учения, меры безопасности также усилит ГИБДД, транспортная полиция.

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