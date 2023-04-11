«Я даже не отличник!»: как 11-классник из Иркутска за месяц подготовился и победил в телеолимпиаде «Умницы и умники»

Теперь у молодого иркутянина есть шанс поступить в МГИМО без вступительных экзаменов. Фото: из личного архива героя публикации

- Я никогда не думал, что смогу принять участие в олимпиаде такого уровня, - признается Артем Селиверстов. – Всегда казалось, что подростки, которые выступают в телепередаче «Умники и умницы», это какие-то супервундеркинды. А оказалось, что это обычные школьники, которые просто умеют работать с информацией!

Одиннадцатиклассник из иркутской школы № 47. Артем Селиверстов только что и успевает отвечать на поздравления от друзей, одноклассников и учителей. Молодой человек на днях вернулся из Москвы, где проходил финал 31 сезона всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники». И сибиряк одержал в нем победу!

- Я не отношусь к круглым отличникам. Просто учусь без троек, - рассказывает Артем. – Люблю гуманитарные предметы: литературу, историю, обществознание. Еще со средних классов принимаю участие в олимпиадах по этим предметам.

На подготовку перед финалом у сибиряка было чуть меньше месяца. Фото: из личного архива героя публикации

Именно любовь к этим наукам и подарила молодому иркутянину шанс поступить в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) без вступительных экзаменов. Но обо всем по порядку.

Все началось с того, что прошлом году Артем стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. И после этого, вместе с другими школьниками, он получил приглашение на участие в региональный отбор в «Умники и умницы», который проходил на базе центра выявления и поддержки одаренных детей «Персей». Не раздумывая, согласился.

Сибиряк вышел в полуфинал телевизионной игры, успешно выступив по теме «А.Н. Островский. Жизнь. Творчество. Эпоха». Итоговая же игра была посвящена Году педагога и наставника. Артем ответил на два вопроса, будучи агонистом первого уровня, и вошел в число 12 победителей финала!

- Подготовка была довольно тяжелой и долгой, - признается Артем. – Поэтому, когда мое имя объявили среди финалистов, я даже не испытал каких-то ярких эмоций. Слишком был напряжен еще в тот момент. Осознание того, что я победил, пришло только на следующий день! Даже обидно из-за этого…

На подготовку перед финалом у сибиряка было чуть меньше месяца. Сложность в том, что более подробных уточнений по теме авторы телеолимпиады не предоставляют. Поэтому участникам приходится работать с большим количеством материалов.

Артем рассказал, как подготовиться к испытаниям эффективно, если ты не вундеркинд. Фото: из личного архива героя публикации

- Я занимался каждый день с утра и до позднего вечера. Отвлекался только на обед и на выполнение школьных домашних заданий, - рассказывает Артем. – Читал много научной литературы, биографии наставников, а затем конспектировал усвоенную информацию. Зазубрить такой объем информации невозможно. На самом деле, особых секретов для победы нет. Есть только определенные правила, которыми можно пользоваться перед подготовкой к любой олимпиаде или экзаменам.

Сейчас Артему предстоит вновь заняться учебой. До ЕГЭ осталось чуть меньше двух месяцев. Для зачисления в МГИМО, он должен сдать профильный экзамен по истории не меньше чем на 75 баллов. Будущую профессию сибиряк уже выбрал. Артем видит себя в сфере международных отношений.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как подготовиться к испытаниям эффективно, если ты не вундеркинд

Совет 1.

Обзаведитесь опытными наставниками

- Я занимался полностью самостоятельно, - рассказывает Артем. – У меня лишь был репетитор по истории, который помогал мне с подбором необходимой литературы. Также очень поддерживали родители. Несмотря на то, что они оба по образованию экономисты, у них довольно широкий кругозор. Отец часто наставлял меня, подсказывал, на что можно обратить внимание, вспоминал о каких-то фактах, персонах. Я записывал эти идеи.

Совет 2.

Запоминайте информацию с помощью ассоциаций

- Чтобы запомнить большой объем данных, фамилий и различных понятий, я пользовался методом ассоциаций. Просто думал о том, что именно может ассоциироваться у меня с той или иной темой, на какие мысли она меня наталкивает. Все идеи переносил на бумагу, записывал. Так лучше сохраняется в памяти.

Совет 3.

Не забывайте про отдых

Главное правило – полностью посвятить себя изучаемой теме. Готовиться к «Умникам и умницам» или к экзамену нельзя как бы «между делом». Чем больше вы тратите на это время – тем больше шансов на успех. И обязательно нужно быть вовлеченным в учебу! Иначе, быстро наступит выгорание, - рассказывает Артем. – Ну и, конечно, не забывайте про отдых. Мне очень помогали прогулки на свежем воздухе. Это расслабляет и немного отвлекает от книг.

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