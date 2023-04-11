В Иркутской области трагически завершились поиски 34-летней матери двоих детей

Сибирячку разыскивали силами полиции, добровольцев и родственников. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция объявила о завершении поисков без вести пропавшей женщины в Шелеховском районе. Как стало известно «КП»-Иркутск, к сожалению, известия оказались трагическими. 34-летнюю женщину, исчезнувшую 11 февраля 2023 года, нашли мертвой… Однако при каких обстоятельствах было обнаружено тело, пока остается неизвестным.

Ранее корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с семьей, которая просила жителей Приангарья помочь в поисках их дочери и сестры. По словам близких, мать двоих детей в последний раз видели возле ее дома.

- Как рассказывал ее сожитель, в ту ночь они вернулись на машине в Большой луг около полуночи, - делилась тогда сестра пропавшей женщины. - Он зашел внутрь, а она осталась в салоне. Спустя 20 минут, она так и не пришла. После этого сестру никто не видел.

Сибирячку разыскивали силами полиции, волонтеров и родственников. Дома ее ждали сыновья в возрасте 12 и 14 лет. Сейчас они находятся с отцом.

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