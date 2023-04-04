Обаятельный и чуткий, ему 32 и он... аферист? Как красавчик из соцсетей вогнал в миллионные долги мать-одиночку и других жертв

Мужчина приятной наружности легко втирался в доверие, выдавая себя за акулу бизнеса, но с временными трудностями.

Симпатичный брюнет с зелеными глазами, хорошо одет, воспитан, чуткий, внимательный, умеет слушать… 32-летний Андрей Болкунов (имя изменено - прим. Ред.) умеет создать впечатление. Ну, как одинокой женщине не обратить внимание на ухаживания такого мужчины? Однако надолго отношения с обаятельным красавчиком практически ни у кого не завязывались. И дело не в разных характерах или взглядах на жизнь. Бывшие возлюбленные, знакомые и даже друзья обвиняют иркутского бизнесмена в том, что тот оставил их с огромными долгами, после чего сбежал в другой город, оборвав прежние связи. Обманщику даже посвятили множество хейтерских аккаунтов в социальных сетях, где жертвы делятся своими историями и заодно не жалеют в его адрес «добрых» слов. Что же известно о герое большого скандала? Корреспондент «КП»-Иркутск» связался с теми, кто обвиняет Болкунова в обмане. Вот, что они рассказывают…

«Обещал устроить на хорошую работу»

- Мы познакомились с ним, когда я подрабатывала в службе такси водителем, в 2018 году, - вспоминает жительница Иркутска Елизавета Шубина. – Я одна воспитываю дочку, а на тот момент моя зарплата была чуть больше 30 тысяч рублей. Приходилось выкручиваться. Андрей был моим пассажиром. Первым заговорил – спросил, почему девушка зарабатывает таким неженским трудом. Казалось, что сопереживает. Я обратила внимание на его приятную внешность. Он создавал впечатление обеспеченного человека.

Елизавета доставила пассажира по адресу и их пути разошлись. Но через некоторое время их снова свел случай. Пролистывая анкеты мужчин в приложении для знакомств, Елизавета наткнулась на фото того самого привлекательного мужчины. А вдруг судьба? Она написала, и тот с радостью ответил. Это могло стать началом романтической истории, но Андрей сделал подруге по переписке предложение интереснее - высокооплачиваемую работу в своей угольной компании.

- В этом я нуждалась намного больше, чем в отношениях, ведь необходимо обеспечивать маленького ребенка, - говорит сибирячка. – Вживую мы встречались пару раз. И все время он уверено обсуждал по телефону бизнес. Мол, вагоны с углем под городом стоят и тому подобное. Даже подумать не могла, что это все «театр».

Однако ухажер, по словам Елизаветы, поспешил предупредить, что дела у него плохи – заказчики не выплачивают деньги, а сотрудникам в преддверии Нового года нужно перечислить зарплату. Но это лишь временные трудности! Болкунов уверил новую знакомую, что если та выручит его материально, то вскоре сможет занять хорошую должность в его фирме.

- Андрей прекрасно знал, что ни денег, ни имущества у меня нет – лишь авто и то – в кредит. Еще один займ при моих доходах мне бы не одобрили. Тогда он предложил оформить рефинансирование, то есть взять новый кредит на погашение уже имеющегося, но на более выгодных условиях и в другом банке. Обещал, что будет ежемесячно вносить платежи. В ответ на вопрос, почему его не могут выручить друзья или родственники, Болкунов объяснял, что все его близкие, как и он сам, уже брали займы, и новые им не одобрит ни один банк.

Елизавета сомневалась, но приятель не переставал напоминать, что из-за сделки она ничего не потеряет, наоборот - поправит финансовое положение семьи. Окончательно втереться в доверие ему удалось, когда у женщины в машине вышел из строя аккумулятор. Покупать новый матери-одиночке было не на что. Тогда Андрей любезно оплатил ремонт за свой счет. В итоге сибирячка согласилась на уговоры мужчины и передала ему 1 миллион рублей.

- Деньги он, действительно, высылал… но всего 4 месяца. После этого – исчез. Важным условием договора по рефинансированию - предоставить в определенные сроки подтверждение о погашении старого кредита. Конечно же, сделать этого я не смогла, из-за чего кредит перешел в категорию потребительских и как следствие вырос процент. Мне приходилось продолжать пахать на двух работах, так как платеж по кредиту был практически равен моей зарплате. В таком ритме я смогла прожить лишь год, а затем просто бросила платить. Теперь меня постоянно донимают коллекторы, несмотря на то что суд обязал Болкунова вернуть мне 1,2 миллиона рублей с учетом процентов. Как оказалось, взять с него нечего. А его угольная компания на момент нашего знакомства уже как год официально была ликвидирована. Пытаясь отыскать его в соцсетях, я наткнулась на группы с другими жертвами. Когда слушала их истории - брала дрожь. Будто они рассказывали обо мне. Он проделывал все то же самое с каждым – лишь слегка меняя детали легенды.

Однако долги – еще не самое страшное, что случилось с Елизаветой Шубиной. По словам собеседницы «Комсомолки», после того как ее руководство узнало о случившемся, она может потерять работу в банке и как следствие, остаться без крыши над головой.

В возбуждении уголовного дела в полиции женщине отказали. В действиях исчезнувшего должника нет состава преступления, сообщают правоохранители. А вопросы гражданско-правового характера, где в центре конфликта - нарушение одной из сторон принятого на себя обязательства, решаются в суде. Чтобы было начато расследование, необходимо доказать, что мужчина замышлял не расплачиваться по счетам еще до момента заключения сделки.

«Мечтаю завести семью, но долги меня останавливают»

32-летний Евгений Лаврин также считает себя жертвой Андрея Болкунова. Мужчины были знакомы много лет – учились в одном университете, а позже вместе вели бизнес.

- Никогда не думал, что он может запросто «кинуть» человека. Считал его приятелем. Явных проблем с деньгами у него не было, да и семья приличная – отец бизнесмен, - поделился с «КП» Евгений. – Впервые Андрей попросил у меня 50 тысяч рублей в долг в 2016 году. Говорил, что вкладывается в дело. Затем пару раз занимал еще – суммы росли, но он исправно их возвращал. Все изменилось, когда Андрею понадобилось 2,5 миллиона. Получив их, он переехал в другой город.

Спустя несколько месяцев Евгений Лаврин нашел способ связаться с давним другом и потребовал его погасить хотя бы часть задолженности. Вскоре на счет иркутянина поступило 800 тысяч рублей от неизвестной женщины. Как он думал – в счет долга...

- Тогда я успокоился. Но через полгода на мое имя пришел иск от той самой особы. Она потребовала вернуть ей деньги. Я был в замешательстве. Тем временем Андрей уверял, что сам не понимает, что нашло на его знакомую и обещал объяснить ситуацию в суде. Теперь я понимаю, что истица, скорее всего, одна из обманутых зазноб Болкунова, за счет которой он хотел поправить свои дела. А та все поняла и решила вернуть свое. К слову, с учетом процентов и затрат на адвоката она отсудила у меня почти миллион рублей. Приставы арестовали мои счета и взятую в ипотеку квартиру. Забрать жилплощадь не могут, но это пока… Расплачиваюсь до сих пор. А Андрея и след простыл. На сегодняшний день он должен мне больше 3 миллионов. Его обман очень замедлил мою жизнь. Я мечтаю завести семью, но долги меня останавливают…

«Пользовался хорошей репутацией»

- Судьба свела меня с ним в общей компании друзей, - вспоминает в беседе с «КП» 36-летний Никита (Фамилия не называется по просьбе героя публикации- прим. ред.). – С виду казался солидным и добрым парнем. Подружились быстро. Практически сразу он рассказал о своем якобы угольном бизнесе. Мол, прямо сейчас под городом стоят груженные вагоны, но передать деньги поставщику невозможно из-за арестованных приставами счетов. После этого Болкунов попросил у меня в займы. Ему было нужно несколько миллионов, но такой суммы у меня, конечно, не было.

Чтобы выручить нового приятеля сибиряк предложил 150 тысяч рублей, которые откладывал на всякий случай. Тот с радостью согласился принять помощь, уже по традиции оставив расписку.

- Получив деньги, Андрей все реже стал появляться на встречах и выходить на связь. А через пару месяцев и вовсе исчез, телефон оказался вне зоны действия сети, - вспоминает пострадавший. - Поговорив с общими знакомыми, я выяснил, что он занимал крупные суммы у еще двух человек. Суд встал на мою сторону, приставы вынесли постановление о возмещении долга, но смысл? Ведь взять у него нечего. Тогда я обратился в полицию. На услуги юриста ушло более 200 тысяч рублей, но мне важнее, чтобы этот аферист больше никого не смог обмануть. Пока, я единственный, кому удалось добиться возбуждения дела.

Однако и здесь не все так просто. Опросить бывшего бизнесмена не удается уже около полугода. Тот успешно скрывается, по информации оперативников – в Москве. Сим-картами, кредитками и всем, что могло бы выдать его местоположение, не пользуется. Не исключено, что их оформляет на новых жертв. В Иркутске проживают родители Болкунова, но те, по словам пострадавших, от горе-сына открещиваются и утверждают, что не знают, где тот находится.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время в отношении 32-летнего мужчины сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество». С заявлениями в полицию помимо жителей Иркутска, также обращались и жители Москвы. Однако в действиях мужчины по большинству из них нет составов уголовно-наказуемого деяния.

- Если вы стали жертвой или вам известна любая информация о противоправных действиях, необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства, либо по телефону дежурной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское»: 21-68-05, - призывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, член общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области:

«Обезопасить себя на 100% невозможно»

- Составлять расписку советуют при займе на сумму от 10 тысяч рублей, однако подстраховаться можно и при небольшой сумме. Какие данные должен содержать документ? Дату заключения сделки, паспортные данные ее участников, передаваемую сумму, а также правила возврата денег, процентную ставку, оформление залога на имущество. Еще одну расписку можно оформить при возврате денег, чтобы подтвердить отсутствие претензий. В случае, если человек ищет предлог не указывать необходимую информацию – перед вами мошенник. Отнеситесь к этой процедуре со всей серьезностью. Также при наличии возможности, стоит заранее навести справки о платежеспособности желающего взять в долг. Есть ли у него постоянный источник дохода, имущество, недвижимость. В указанном случае пострадавшим я как юрист советуют подать коллективное обращение в Генеральную прокуратуру России или на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Оксана САВЧУК, клинический психолог:

«Альтруизма за деньги не бывает»

- Как правило, подобные аферисты и альфонсы – это идеальные друзья, любовники и бизнес-партнеры. Они прекрасно «синхронизируются» с жертвой и дают то, чего ей не хватает: любви, секса, поддержки, определенного круга общения или богатства. Конечно же, это лишь видимость, созданная для достижения личных целей. Еще один метод втереться в доверие – всепоглощающая заинтересованность чужой жизнью. Опять же временная и искусственная. Чаще всего на крючок попадаются люди, слишком долго пребывавшие в состоянии безысходности. «Нырнув» в эйфорию, они теряют бдительность и становятся уязвимыми. Всегда будьте бдительны! Если в вашей жизни появился альтруист, неожиданно заговоривший о деньгах – это мошенник. Запомните, альтруизма за деньги не бывает!

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