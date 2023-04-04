На обед - вареная картошка, вместо автобуса хожу с работы пешком: журналист из Иркутска начала эксперимент по проживанию на МРОТ

Минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Фото: Регина РАХИМОВА

В студенческие годы приходилось туго, но я прошла эту игру на выживание! Сейчас и сама не верю, что когда-то могла прожить на 7 тысяч рублей в месяц. И студентом я была всего-то год назад. Поэтому, устроившись на работу, экономить совсем разучилась! Так хочется и в кафе с друзьями, и новое платье, и на концерт… После четырех лет ограничений могу себе позволить, в конце концов! Но ради работы соглашаюсь снова на лишения – устраиваю эксперимент «Как я жила на МРОТ?». Кстати, в Иркутске минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

Здравствуй, плита!

Не люблю готовить, но ради эксперимента пришлось. В первый день я сварила картофель. Фото: Регина РАХИМОВА

Честно? Думала, что этот эксперимент пройду легко. Во-первых, опыт за плечами есть, и какой! Кто был студентом, тот поймет. А, во-вторых, была уверена, что еще и шиковать буду. Раньше-то жила на 7 тысяч рублей, а теперь в распоряжении 16 – в два раза больше. Но… Суровая реальность ударила кирпичом по моей наивной голове. Я совсем забыла про арендную плату за квартиру! Один клик в мобильном приложении и из кармана исчезла ровно половина МРОТа. Дешево? Для ясности скажу, что снимаю комнату, а не отдельное жилье. И это еще повезло, что плата за услуги ЖКХ и интернет уже включены в стоимость аренды. Вот так и остались наедине я, 8 тысяч рублей в кошельке и целый месяц! Ну что же, затягиваю пояса потуже…

Обычно моей стряпни мне хватает на несколько дней. Фото: Регина РАХИМОВА

Первое, с чем столкнулась, осознание – четыре недели готовки. На 8 тысяч не разгуляешься, не до кафе и баров. И это проблема! Признаться, стоять у плиты не особо люблю. Перейдя на новую работу, забыла к ней дорогу от слова «совсем». В офисе есть повар, наша незаменимая Инга, каждый день балует кулинарными изысками. Вечером могу себе позволить выйти куда-то посидеть с коллегами или друзьями. Дома только завтракаю. Но на что только не пойдешь ради эксперимента. И вот в выходной готовлю себе обеды на несколько дней вперед. Первый шедевр – отварная картошка с рыбой. Правда, в офис взяла только гарнир, чтобы на все кабинеты не разносился «волшебный» запах селедки. Поэтому в последний раз зашла к повару и купила свинину в соусе за 100 рублей. Ножом в спину стало предательство от коллег, которого я не ожидала. Во время обеда они убежали в кафе, а я осталась одна проклинать свою картошку. Но и это были только цветочки…

Угрозой для бюджета стал поход в магазин, который мог закончиться срывом. Фото: Регина РАХИМОВА

Угрозой для бюджета стал поход в магазин, который мог закончиться срывом. Так хотелось нарушить строгий список продуктов и купить лишнего. Отдельное искушение - аппетитные шоколадки и чипсы у кассы. В это время мозг вражески напоминал вкусы всех любимых батончиков, а внутренний голос дьявольски давил на гнилуху: «Возьми шоколадку, никто ведь не узнает...»

Но я честная. Тяжело вздыхаю и отвожу глаза. Так мне удалось выйти из магазина с гречкой, курицей, сосисками, помидорами и огурцами. По чеку вышло 460 рублей, вроде, и не дорого, но для того, кто бережет каждую копейку. По этой же причине сказать «до свидания» пришлось поездкам на автобусе. Теперь по утрам и вечерам прогуливаюсь до работы и обратно пешком. Благо живу недалеко, в 30 минутах ходьбы от офиса. А 60 сэкономленных в день на проезде рублей – это два кило картошки! Да и для здоровья полезно – в день нужно проходить минимум 10 000 шагов. А я и не знала, как это здорово разгружать по дороге мозги! Выйду из эксперимента и пешие прогулки точно продолжу, хоть иногда.

Музыкальная подписка? Берем пробную версию

Правда, и тут ждало препятствие… Вы не представляете, какую выдержку пришлось применить, чтобы не купить чего-нибудь вкусненького по дороге домой. Путь домой стал полосой препятствий. Обилие ароматов меня манит зайти в пекарню, в пиццерию, кофейню… Хотелось заткнуть нос и перестать дышать. А эти большущие витрины, через которые видно, как жалобно плачут и просят, чтобы их купила аппетитные круассаны? и жалобно плачут, чтобы я их купила? Сглатываю слюну и иду дальше…

Личной трагедией стала музыкальная подписка за 199 рублей. На помощь пришла коллега, которая посоветовала пробрести пробный месяц всего за 1 рубль на какой-нибудь платформе. Гениальная идея, которая сохранила в моем ограниченном бюджете почти 200 рублей. Знаете? Если менять каждый месяц те самые платформы, можно и весь год экономить на подписках.

А еще можно экономить, если дружишь с соседями. Меня постоянно кто-то подкармливает: то супом, то блинами, то булочками. Правда, и я отвечаю взаимностью. Попросили занять 300 рублей на пару недель до зарплаты, пришлось выложить, хоть и бюджет сейчас у меня нынче крайне ограничен.

Но самое большое разочарование ждало в выходные… Куда-то выйти, нужны деньги. Не сидеть же весь уикэнд в четырех стенах?! Я выбрала самый экономный вариант досуга – кино. Взяла билет за 250 рублей на боевик. Зашла по дороге в магазин, купила сок и пачку чипсов. Все обошлось в бюджетные 80 рублей. Хоть в кинотеатр и нельзя было со своим, пришлось нарушить правила. Ведь у них там космические ценники! Правда, кино затянулось, и я опоздала на автобус, поэтому ругаясь про себя, заказала такси. И кешбек выручил - доехала до дома со скидкой.

Продукты у меня были, но немного нужно было докупить. Фото: Регина РАХИМОВА

Итоги первой недели

Вот и подошла к концу моя первая неделя. Она обошлась мне в 1557 рублей и в пару ценных уроков. Ведь раньше такую сумму я могла потратить за день. Подводя итоги, хочу сказать, что экономить – все-таки правильно хоть и очень трудно. Впереди еще три недели с небольшим, и их будет прожить уже проще, ведь уроки уже получила. Во-первых, 100% никогда не буду переплачивать за бренд. Допустим, макароны в пачке и на развес. Честно? Разницы вкусов не чувствую. И те, и другие могут быть твердых сортов, как я люблю, но только те, что в упаковке, дороже. А зачем переплачивать за то, что все равно пойдет в мусорное ведро? Во-вторых, в магазины все-таки надо ходить со списком. Это тоже усекла. Хватая все подряд, без разбору, что попадается на голодные глаза, не метод. Вполне можно обойтись без чипсов и шоколадок, к примеру. И фигура сохранится, и желудок, и кошелек! В-третьих, я поняла, что трачу деньги на вещи, без которых совершенно точно могу прожить, например, без подписки на музыку и кино. А еще моей большой ошибкой являются импульсивные покупки. Увидела, влюбилась и купила, а потом виню себя за транжирство. От жизни на МРОТ есть толк! Кстати, следующая часть, где я расскажу, как выживала на МРОТ вторую неделю, выйдет уже 11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь официантки: На чаевые купила квартиру и машину (подробнее)

Жена думала, муж в «обезьяннике», а он развлекался с любовницей: полицейский рассказал о буднях в дежурной части (подробнее)

"Нахамили? Плюнем в тарелку!": официантка откровенно рассказала, как дурят клиентов в ресторанах (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал