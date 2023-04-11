Вторая неделя на МРОТе: на маникюр — к новичку за 500 рублей, вместо кафе — сухая гречка и подгорелые макароны

В Иркутске МРОТ равен 21 143 рублям, включая коэффициент. Фото: Регина РАХИМОВА

Эксперимент по проживанию на МРОТ все еще проводит черту между мной и простыми радостями жизни - сладкой булочкой, новыми джинсами и походами в кафе. Уже прошла первая неделя, итогами, которой я поделилась ранее. Но не успела я моргнуть, как пролетела и вторая. Правда, не без соблазнов и срывов. Чтобы было легче пережить лишения, я начала вести своеобразный дневник. Только в него пишу не свои ощущения и эмоции, а список того, что куплю, как только закончится месяц на МРОТе. Возглавляет топ большой и вкусный торт! Ну хоть помечтать-то можно…

Чуть не осталась без связи

Зачеркнув в календаре первые семь дней эксперимента, которые, кстати, обошлись мне почти в 1500 рублей, зареклась не спускать больше деньги на ветер. Настроена я решительно – буду стоять на страже каждой копейки в своем кошельке. И только об этом подумала, как на телефон прилетает неожиданное СМС от оператора сотовой связи. «Дорогой абонент, у вас недостаточно средств, чтобы оставаться на связи». Вот и внебюджетные траты… Пришлось отправить на баланс 290 рублей. Были мысли отказаться от оплаты тарифа, но здравый смысл взыграл. С моей работой нельзя быть не на связи. А еще с мамой хочется поговорить, увидеть ее не могу – живет в Забайкалье, с друзьями поболтать, а по дороге из офиса посмотреть смешные видео. На работе и дома спасал Wi-Fi, а на улице его нет.

На содержании у коллег

Вот такой подарок мне сделала коллега Настя. Фото: Регина РАХИМОВА

С первого дня коллеги пытаются подбодрить и поддержать меня морально и не только. Недавно вот в редакцию принесли торт, так они предложили забрать часть его мне. До того за меня скинулись на десерт к чаю, а еще подарили билеты в театр. Пару дней назад одна из коллег пообещала привезти картошки. Правда, позже она обнаружила, что у нее самой она тоже закончилась, но без провизии не оставила.

- Картошки не было, но я туда тебе положила орехи и конфеты, - передавая пакет, сказала Настя.

Моему счастью не было предела! И причина не в продуктах, а в заботе и поддержке. Правда, признаться и без колких шуточек не обходится.

- Регина, пойдем за кофе? – после обеда кричат и тут же добавляют: - А ты же у нас на МРОТе…

Я не обижаюсь. Знаю, что смеются по-доброму. Если честно, без ободряющего юморка и реальной помощи, безусловно, было бы тяжелее справиться.

На маникюр – к новичку за 500 рублей

Вы не представляете, какая борьба идет внутри меня, когда я случайно натыкаюсь на кофейню или пекарню. Тяжелее всего, когда голодная. Раздраженный желудок начинает войну с мозгом. Пару раз в такой схватке слабые ноги сами вели меня в магазин за какой-то ерундой. За всю вторую неделю таких срывов было три. Первый раз случился в магазине у дома. Зашла и, как будто под гипнозом, направилась к любимой полке с чипсами. Вот так, проявив слабость, вмиг лишилась 177 рублей, а потом еще 186 рублей и 202 рублей. Как это делала, не помню, все было, как в тумане! Осознавала, что совершила «преступление» уже, когда поедала семечки, мороженое или сухарики.

Зарплата - искушение

Салатиком угостила соседка. Фото: Регина РАХИМОВА

Впервые в жизни я боялась этого дня. Зарплата – искушение. Эксперимент мог закончиться срывом! Список того, чего хочу купить, так и просился воплотить его в жизнь. Но на руках оставалось около 6 тысяч… И вдруг радость! Оказалось, что в Приангарье есть коэффициент, на который умножается сумма МРОТа. Так, вот в Иркутске он составляет 1,3. Получается, на предстоящие две недели у меня есть не 5,7 тысяч рублей, а 10,7 тысяч рублей, то есть в два раза больше. В Иркутске МРОТ равен 21 143 рублям, включая коэффициент. Вот тут-то мозг сразу выдуло… Радостная записываюсь на маникюр. Раз кошелек разрешает, гуляем! Я-то хотела записаться моделью на маникюр за 500 рублей, но пришлось бы сидеть у начинающего мастера 6 часов. Согласитесь, неплохой способ экономить все же? И к парикмахеру тоже можно ходить также. А еще лучше – становится моделью для профи, участвующего в конкурсе или выставке. Вообще бесплатно можно навести красоту, да еще и у опытного специалиста. Правда, минус в том, что выбираешь не ты, а он. Решит налепить 10-саниметровые когти с объемными цветами, придется терпеть…

Вкусная еда, я скучаю…

На МРОТе не до изысков, поэтому готовлю гречку с курицей. Фото: Регина РАХИМОВА

Под конец второй недели нервы, откровенно, начали сдавать. Так хотелось чего-то вкусненького, изысканного, необычного. Обидно приходить в офис и видеть, как все вокруг едят кулинарные шедевры нашего повара, а самой давиться сухой гречкой. Думала, что последней каплей станут подгоревшие макароны. Пришла домой после работы, поставила разогревать еду и отправилась переодеваться. В комнате зависла в телефоне и только через 15 минут очнулась от крика соседки. Так и вспомнила, что на плите макароны. В коридоре встретил запах гари. А делать нечего, пришлось есть. Следующее ЧП тоже поубавило желание продолжать эксперимент. Вечером приготовила на работу гречку с сосисками и хотела заранее убрать в контейнер. Через несколько минут безуспешных поисков, поняла, посуда в офисе. Захотелось расплакаться, но разве это выход? Поэтому пытаюсь придумать план Б. Взяла обычную тарелку, накрыла крышкой и перевязала резинкой для волос. Все это в пакет и на работу. Голь на выдумки хитра!

В течение второй недели к плите пришлось подойти три раза. Фото: Регина РАХИМОВА

Итоги второй недели

Главный вывод: голодной в магазин ни ногой. Ведь в такой момент хочется все и сразу. Кидаешься от полки к полке и хватаешь, хватаешь, хватаешь… Также поняла, чрезмерные ограничения – тоже вред, легко сорваться. Все должно быть в меру. Хочется сладенького, можно выделить небольшую сумму на любимый батончик за 70 рублей или пирожок. Теперь бы обойтись без форс-мажоров по типу – порвался ботинок или поднялась температура. Надеюсь, сдюжу! Кстати, итоги третьей недели выйдут уже 18 апреля.

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