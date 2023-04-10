Держали на морозе и не открывали дверь: в Бурятии девочка не смогла попасть домой из-за пьянства родителей

Суд ограничил в родительских правах отца и мать ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кяхтинском районе Бурятии пьяные родители держали дочь на морозе и не пускали домой. Эта история произошла в феврале 2023 года. Взрослые несколько дней гуляли, поэтому девочка ушла жить к своему дяде. Сколько лет ребенку, к слову, правоохранители не уточняют. Однако вскоре супруга родственника выставила ребенка за порог. В пресс-службе Кяхтинского районного суда Бурятии отмечают, что родственники, также, как и родители девочки, вели аморальный образ жизни.

Тогда девочка решила вернуться домой. Но попасть в квартиру не смогла – находясь в состоянии алкогольного опьянения, родители просто не открыли ей дверь. Оказавшись на улице зимним вечером, а дело было в феврале около 17.00, можно предположить, что на улице было от -10 до -20 градусов точно, она была вынуждена побежать в школу и просить помощи у учителя. Женщина поспешила обратиться в органы опеки, которые забрали ребенка и поместили его в реабилитационный центр, где он находится и по сей день. Позже специалисты органов обратились в суд с иском о лишении родительских прав.

- В ходе судебного заседания ответчики показали свое намерение исправиться, прекратить употреблять спиртное, навели порядок в доме, - рассказали в пресс-службе Кяхтинского районного суда Республики Бурятия.

Действуя в интересах ребенка, суд решил, что требования органов опеки преждевременны. Дав родителям возможность исправиться, служители Фемиды ограничили их в родительских правах. В будущем у них есть возможность обратиться в суд с иском, после рассмотрения которого их могут восстановить в правах. Но для этого им нужно изменить свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию дочери.

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