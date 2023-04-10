Отравилась крепким алкоголем: 15-летняя девушка умерла после своего дня рождения в Забайкалье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Забайкалье вечеринка в честь дня рождения обернулась страшной трагедией. Именинница умерла на следующий день после застолья. А виной тому - спиртное, которое она выпила на празднике. Об этом сообщили в краевом СУ СКР.

- По версии следствия, 6 апреля 15-летняя девушка отмечала свой день рождения и вместе со знакомыми выпила крепкого алкоголя. Вечером девушке стало плохо, а на следующий день она скончалась, - рассказали следователи. - По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем.

Для подтверждения причины проведут судебную медицинскую экспертизу. Заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Родственников, друзей и знакомых погибшей уже допросили. В следственном комитете выясняют все обстоятельства трагедии.

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