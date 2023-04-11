Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнутся и где посмотреть

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске станет известно в ближайшее время Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День Победы - один из важнейших праздников для жителей Иркутска и всей России. В этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Известно ли уже расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске?

- Пока точные даты проведения репетиций неизвестны, так как заседание оргкомитета еще не состоялось. Но обычно даты репетиций назначаются на начало мая, - сообщили корреспонденту “КП-Иркутск” в пресс-службе правительства области.

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: когда начнутся

Подготовка ко Дню Победы стартует заранее. Так, празднование 9 мая в Иркутской области начали продумывать еще в январе 2023 года.

- На заседании оргкомитета “Победа” 18 января был утвержден план мероприятий в 2023 году. В него включены празднование Дня Победы, поздравления ветеранов, организация и проведение Парада Победы, шествие «Бессмертного полка», а также множество спортивных, культурных и патриотических мероприятий, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске станет известно уже скоро, а пока мы расскажем, как обычно проходят эти мероприятия в нашем городе.

Например, в прошлом году репетиции Парада ко Дню Победы в Иркутске проводили 4, 6 и 7 мая. В последний день состоялась генеральная репетиция - тренировка с техникой. К этому времени в сквере Кирова, где традиционно проходит празднование, уже были установлены трибуны.

В первый день репетиции проходили с 18.00 до 21.00, а в остальные подготовка шла почти до ночи - с 17.00 до 22.00. Вероятно, расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске будет запланировано на это же время.

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске: где посмотреть

Как мы уже отметили, репетиции Парада Победы проходят в сквере Кирова. Все желающие могут прийти, чтобы полюбоваться, сделать красивые фото, поближе рассмотреть военную технику.

К слову, тренировки в силовых структурах и учебных заведениях, которые задействованы в празднике, начинаются уже в середине апреля и в первых числах мая. Традиционно в Параде Победы участвуют представители областного ГУ МЧС, полиции (в том числе бойцы спецподразделений МВД), ГУФСИН, службы судебных приставов и других ведомств, а также курсанты Восточно-Сибирского института МВД России. По площади стройными рядами проходят офицеры с отличной строевой выправкой, отмеченные за доблестную службу, представители ведомственных династий, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны.

Не забывайте, что в связи с расписанием репетиций Парада Победы 9 мая 2023 года в Иркутске могут быть перекрыты некоторые дороги. На время тренировок и генеральной репетиции, вероятнее всего перекроют движение вокруг сквера Кирова. В это время автобусы и автомобили направляются по ближайшим улицам - это нужно учесть, если в эти дни вы хотите отправиться куда-либо через главную площадь Иркутска.

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