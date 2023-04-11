Построенную в 1850 году усадьбу Михеева капитально отремонтируют в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

21,7 млн рублей выделили из казны Приангарья, чтобы капитально отремонтировать объект культурного наследия регионального значения - усадьбу писателя Василия Михеева на улице Гусарова. Здание было построено в 1850 году. Сегодня в нем расположен областной кожно-венерологический диспансер. О планах привести исторический особняк в порядок поделились в правительстве Иркутской области.

- В нем заменят деревянные межэтажные перекрытия железобетонными, проведут усиление стен, реставрацию фасадов, восстановление ворот, заменят сети теплоснабжения, водопровода, канализации и вентиляции. Контролировать работы будет Центр сохранения наследия Иркутской области, - рассказали в пресс-службе правительства.

После капремонта усадьба Михеева будет соответствовать современным требованиям. После заключения контракта подрядчика обяжут сдать готовый объект к концу 2023 года. В обновленной части здания откроют лабораторию по диагностике инфекций, передаваемых половым путем, кожных заболеваний и поликлинику для дерматологических пациентов

Напомним, за минувшие сутки, 10 апреля, 18 жителей Приангарья стали жертвами аферистов. И это лишь те, кто обратился в полицию. Доверчивые сибиряки передали свыше 18 миллионов рублей «сотрудникам банков», «следователям», «консультантам по вопросам инвестирования» и другим лжеспециалистам. В ГУ МВД по Иркутской области поделились историями курьеров и мошенников, которые забирали у людей последние гроши. Прочитайте и не дайте себя обмануть!

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