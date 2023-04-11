«Нужны деньги на похороны ребенка»: мошенники откровенно рассказали, как разводили жертв

Мошенник для передачи чужих денег, например, использует курьеров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Способы «развода» у мошенников одни и те же, но люди, увы, не прекращают отдавать свои, а иногда и заемные деньги. А кому отдают? Сейчас нередко деньги стекаются тем, кто даже не проживает в России, а для передачи чужих денег, например, использует курьеров. Они приезжают к жертвам, забирают их кровные и переводят на счета аферистов, получая за это определенный процент. В ГУ МВД по Иркутской области поделились историями курьеров и мошенников, которые забирали последние гроши у сибиряков.

За один день обманул двух пенсионерок

Курьерами зачастую становятся молодые люди, без образования и приличной работы, но желающие получить доход быстро и легко. Так, 23-летний мужчина из Красноярского края специально приехал в Иркутск в надежде сорвать куш. Он забирал деньги у пожилых людей и переводил их мошенникам, с которыми держал связь по телефону. Задержали его полицейские в начале марта.

- Мне сказали, что у подъезда меня уже ждут, - рассказывает мужчина. - Когда я подошел, там стояла бабушка. Она протянула пакет с вопросом: «Ты Денис? Вам передать?». Я головой покивал и забрал. После этого мне написали, чтобы я ушел. Тогда я сел в такси и поехал до первого попавшегося банкомата.

На протяжении всего «рабочего» дня мужчине давали инструкцию, куда отправляться и как действовать.

- После я поехал на второй адрес, - продолжает мужчина. - Нужно было подняться на второй этаж и позвонить в квартиру. Дверь открыла бабушка и передала пакет. Она мне сказала, что ее ребенок ни в чем не виноват. Я промолчал и ушел. Конечно, стыдно. Очень плачевно заканчивается. Я даже готов возместить ущерб, но это ничем не поможет.

Таким образом, он успел перевести 130 тысяч рублей. После столицы Приангарья мужчина планировал отправиться в Читу.

15 млн рублей за пару месяцев

За несколько месяцев мужчина перевел на счета мошенников более 15 млн рублей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одна из самых распространенных схем мошенничества - предложение легкого и быстрого заработка. На такую «удочку» попалась жительница Усть-Илимска. Она нашла в интернете объявление о дополнительном доходе и оставила заявку. Позже ей перезвонил некий мужчина и целых две недели вытягивал у нее деньги под предлогом инвестирования. А когда она захотела вывести прибыль, то получила отказ. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась к полицейским. Им удалось выйти на след 44-летнего мужчины из Усть-Кута.

- В августе 2022 года я зарегистрировался на одной из инвестиционных площадок, - рассказал он. - Там мне предложили дополнительный заработок. Я получал на свои банковские карты и счета различные суммы, затем я переводил эти деньги в цифровую валюту - биткоин. И отправлял их на электронные кошельки мошенникам, а себе оставлял процент. За несколько месяцев я перевел на счета более 15 млн рублей.

Как выяснилось, мужчина причастен еще к 13 подобным преступлениям, совершенным в нескольких регионах России.

Ваша дочь стала виновницей аварии

На уловку недавно попались шесть женщин от 67 до 86 лет из Братска. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одной избитой схемой «развода» являются известия о ДТП. Аферисты звонят жертвам и сообщают, что их родственники якобы стали виновниками аварии, где пострадали или погибли люди. Мол, после такого их близким грозит уголовная ответственность. Но "выход" есть - нужно передать определенную сумму курьеру. На такую уловку недавно попались шесть женщин от 67 до 86 лет из Братска. Они отдали в общем счете более 1 млн рублей. В середине марта полиция задержала того самого курьера. Им оказался 37-летний местный житель.

- Такой способ заработка нашел в интернете по объявлению, - рассказывает мужчина. - Забирал деньги и переводил на карту. Я понимал, что совершаю преступление, но пошел на это от безвыходности. Тратил деньги на продукты и на вещи. В содеянном раскаиваюсь и вину свою признаю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Нужны деньги на похороны ребенка»

49-летняя женщина подошла к 91-летней старушке, которая шла в аптеку, представилась ее соседкой и попросила взаймы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

А иногда мошенники обходятся без сложных схем и… разводят людей прямо посреди улицы. Так, в Братске 49-летняя женщина подошла к 91-летней старушке, которая шла в аптеку, представилась ее соседкой и попросила взаймы.

- Сказала, что у меня проблемы и мне нужны деньги на похороны ребенка, - рассказывает ранее судимая мошенница. - Тем самым я ее обманула. Она открыла кошелек, и я увидела в нем деньги - шесть тысяч рублей. Я сама их достала, положила себе в карман, попрощалась с бабушкой и ушла. Вину признаю и раскаиваюсь. Больше такого не повторится.

Полиция задержала аферистку и заставила вернуть деньги пожилой женщине.

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