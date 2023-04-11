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Происшествия11 апреля 2023 4:40

«Нужны деньги на похороны ребенка»: мошенники откровенно рассказали, как разводили жертв

Мошенники и их курьеры рассказали о схемах обмана жителей Иркутской области
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Мошенник для передачи чужих денег, например, использует курьеров.

Мошенник для передачи чужих денег, например, использует курьеров.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Способы «развода» у мошенников одни и те же, но люди, увы, не прекращают отдавать свои, а иногда и заемные деньги. А кому отдают? Сейчас нередко деньги стекаются тем, кто даже не проживает в России, а для передачи чужих денег, например, использует курьеров. Они приезжают к жертвам, забирают их кровные и переводят на счета аферистов, получая за это определенный процент. В ГУ МВД по Иркутской области поделились историями курьеров и мошенников, которые забирали последние гроши у сибиряков.

За один день обманул двух пенсионерок

Курьерами зачастую становятся молодые люди, без образования и приличной работы, но желающие получить доход быстро и легко. Так, 23-летний мужчина из Красноярского края специально приехал в Иркутск в надежде сорвать куш. Он забирал деньги у пожилых людей и переводил их мошенникам, с которыми держал связь по телефону. Задержали его полицейские в начале марта.

- Мне сказали, что у подъезда меня уже ждут, - рассказывает мужчина. - Когда я подошел, там стояла бабушка. Она протянула пакет с вопросом: «Ты Денис? Вам передать?». Я головой покивал и забрал. После этого мне написали, чтобы я ушел. Тогда я сел в такси и поехал до первого попавшегося банкомата.

На протяжении всего «рабочего» дня мужчине давали инструкцию, куда отправляться и как действовать.

- После я поехал на второй адрес, - продолжает мужчина. - Нужно было подняться на второй этаж и позвонить в квартиру. Дверь открыла бабушка и передала пакет. Она мне сказала, что ее ребенок ни в чем не виноват. Я промолчал и ушел. Конечно, стыдно. Очень плачевно заканчивается. Я даже готов возместить ущерб, но это ничем не поможет.

Таким образом, он успел перевести 130 тысяч рублей. После столицы Приангарья мужчина планировал отправиться в Читу.

15 млн рублей за пару месяцев

За несколько месяцев мужчина перевел на счета мошенников более 15 млн рублей.

За несколько месяцев мужчина перевел на счета мошенников более 15 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одна из самых распространенных схем мошенничества - предложение легкого и быстрого заработка. На такую «удочку» попалась жительница Усть-Илимска. Она нашла в интернете объявление о дополнительном доходе и оставила заявку. Позже ей перезвонил некий мужчина и целых две недели вытягивал у нее деньги под предлогом инвестирования. А когда она захотела вывести прибыль, то получила отказ. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась к полицейским. Им удалось выйти на след 44-летнего мужчины из Усть-Кута.

- В августе 2022 года я зарегистрировался на одной из инвестиционных площадок, - рассказал он. - Там мне предложили дополнительный заработок. Я получал на свои банковские карты и счета различные суммы, затем я переводил эти деньги в цифровую валюту - биткоин. И отправлял их на электронные кошельки мошенникам, а себе оставлял процент. За несколько месяцев я перевел на счета более 15 млн рублей.

Как выяснилось, мужчина причастен еще к 13 подобным преступлениям, совершенным в нескольких регионах России.

Ваша дочь стала виновницей аварии

На уловку недавно попались шесть женщин от 67 до 86 лет из Братска.

На уловку недавно попались шесть женщин от 67 до 86 лет из Братска.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одной избитой схемой «развода» являются известия о ДТП. Аферисты звонят жертвам и сообщают, что их родственники якобы стали виновниками аварии, где пострадали или погибли люди. Мол, после такого их близким грозит уголовная ответственность. Но "выход" есть - нужно передать определенную сумму курьеру. На такую уловку недавно попались шесть женщин от 67 до 86 лет из Братска. Они отдали в общем счете более 1 млн рублей. В середине марта полиция задержала того самого курьера. Им оказался 37-летний местный житель.

- Такой способ заработка нашел в интернете по объявлению, - рассказывает мужчина. - Забирал деньги и переводил на карту. Я понимал, что совершаю преступление, но пошел на это от безвыходности. Тратил деньги на продукты и на вещи. В содеянном раскаиваюсь и вину свою признаю.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Нужны деньги на похороны ребенка»

49-летняя женщина подошла к 91-летней старушке, которая шла в аптеку, представилась ее соседкой и попросила взаймы.

49-летняя женщина подошла к 91-летней старушке, которая шла в аптеку, представилась ее соседкой и попросила взаймы.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

А иногда мошенники обходятся без сложных схем и… разводят людей прямо посреди улицы. Так, в Братске 49-летняя женщина подошла к 91-летней старушке, которая шла в аптеку, представилась ее соседкой и попросила взаймы.

- Сказала, что у меня проблемы и мне нужны деньги на похороны ребенка, - рассказывает ранее судимая мошенница. - Тем самым я ее обманула. Она открыла кошелек, и я увидела в нем деньги - шесть тысяч рублей. Я сама их достала, положила себе в карман, попрощалась с бабушкой и ушла. Вину признаю и раскаиваюсь. Больше такого не повторится.

Полиция задержала аферистку и заставила вернуть деньги пожилой женщине.

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