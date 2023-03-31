Кем в реальной жизни являются телефонные мошенники: вы удивитесь

Кем же аферисты являются в реальной жизни? Фото: Мария ЛЕНЦ

Пару лет назад во время путешествия на Байкал, мы с подругой познакомились с двумя молодыми людьми. На вид им было не больше 25 лет. Ребята снимали домик на той же турбазе, что и мы. Завязалась беседа. Парни производили приятное впечатление: ухоженный внешний вид, грамотная речь, отличная физическая форма. Как оказалось, занимались дзюдо. Невозможно было не заметить, что новые знакомые и «при деньгах». Последние модели телефонов, марочный алкоголь, новенькой иномарка, стоимость которой исчисляется семизначными числами…

- Интересно, откуда у таких молодых ребят на это все есть деньги? – тихонько спрашивает у меня подруга. – Наверное, мажоры, сынки богатых родителей…

В процессе беседы, решаюсь-таки спросить у Дениса, чем же они занимаются. Лицо молодого человека в миг изменилось. Доброжелательная улыбка пропала.

- Зарабатываю с друзьями нечестным трудом, - такого ответа мы не ожидали, но с этого момента стало лишь интереснее. Я же журналист. Раззадорило!

- Расскажите. Мы же случайные знакомые, никогда не пересечемся, - снова вступаю в диалог.

- Мошенники мы, - признается Денис. – Разводим людей на деньги…

Теперь каждый раз, когда я узнаю об очередной жертве, которая отдала разводилам миллионы, вспоминаю тех парней. К слову, по официальным данным МВД, с января по март 2023 года жители Иркутской области отдали телефонным аферистам порядка 340 миллионов рублей. Так кем же аферисты являются в реальной жизни – сидельцами в колониях или вчерашними студентами? Как ловят жертв на крючок? И почему люди соглашаются отдать миллионы незнакомцам? На вопросы «КП» - Иркутск» ответила начальник СО-5 СУ МУ МВД России «Иркутское» подполковник юстиции Юлия Ружанская.

Откуда поступают звонки?

Как следует из данных, опубликованных Сбербанком, около 95% звонков в последние несколько лет поступают с территории Украины. Через мессенджеры – особенно! С началом спецоперации обманов стало больше.

- Времена, когда аферы совершались из мест не столь отдаленных, остались в прошлом. Могу вспомнить буквально пару случаев за 2-3 года. Один – мужчина с Камчатки, отбывал наказание в колонии и публиковал объявления о продаже икры. Получал предоплату и исчезал. Проблема с раскрытием подобных дел и заключается в том, что мошенничества происходят не на территории Иркутской области. Будь так, вычислить и задержать аферистов было бы намного проще.

Как понять, что на том конце провода мошенник? Учитывая факт, что большинство звонков поступает с Украины, внимательно вслушивайтесь в речь. Да, разводилы стараются говорить на чистом русском, однако все равно выдают себя – акцентом. Этим обычно себя и разоблачают.

Аферисты – азартные люди, они зависимы от обманов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто они – мошенники?

- В основном молодые люди, не старше 25 лет. В большинстве случаев это мужчины, но и женщины тоже звонят довольно часто. Курьеры, которые приезжают за деньгами к жертве мошенничества, обычно тоже из молодежной среды. Все это объяснимо. Не имея основного и постоянного источника дохода, парни и девушки ищут быстрый и легкий способ заработать. Высшего образования у них обычно нет. За плечами только школа, либо техникум, колледж. И это не профессиональные хакеры, правда, компьютерами пользуются значительно лучше обычных пользователей. И еще отмечу одну деталь: аферисты – азартные люди. Они зависимы от обманов. Постоянно повышают ставки, как в игре. Когда сорвал куш, хочешь еще больше. При этом увлекает не только итог, то есть выигрыш, но и сам процесс.

Почему мы попадаемся на уловки?

- Замечали, что фразу «Меня словно зомбировали» произносят практически обманутые жертвы? Но на том конце провода не профессиональные гипнотизеры. Отнюдь! Мошенники просто давят на самые слабые человеческие стороны и на страхи. Одни боятся потерять сбережения, другие, наоборот, мечтают сказочно разбогатеть на «инвестициях». Человек, когда слышит о деньгах, у него будто отключается сознание. Может быстро включиться в разговор, не успевая обдумать свои действия. Поэтому одна из уловок, которую используют аферисты – находится в постоянном диалоге с жертвой. Его цель – не дать собеседнику осознать, что его обманывают. Другой страх, на который давят аферисты, – опасения за близких. Многие жертвы до сих пор, услышав о том, что их родственник попал в беду, слепо верят. И охотнее переводят деньги или отправляют наличные с курьером, вместо того, чтобы сделать всего один звонок близкому и узнать, что с ним на самом деле все в порядке. На схему «ваш родственник попал в беду» больше ведутся пенсионеры, а предложения об инвестициях – люди помоложе. Заманчиво ведь зарабатывать, при этом ничего не делать. При этом это стильно и прибыльно!

Как нас зомбируют?

- Целенаправленно телефонных мошенников никто не обучает. У них есть лишь только прописанный сценарий начала разговора. Ставят речь и голос так, чтобы жертва поверила с первых слов. Если обратить внимание на голос мошенника, то он, как правило, спокойный, уверенный, надежный, знающий и понимающий. Именно это нужно любому человеку, попавшему в критическую ситуацию. А наши номера телефонов и сведения выискивают в интернете.

КСТАТИ

ТОП-3 самых популярных схем обмана

«Вас беспокоит служба безопасности банка…»

… или «полиция», или «прокуратура», или еще кто-либо. Но обязательно после запугиваний, что вы вот-вот лишитесь всех своих сбережений, поступает предложение перевести деньги на «безопасный счет». Но! Никогда ни банки, ни силовые структуры звонить по такому поводу не будут. И уж точно не станут просить произвести махинации с деньгами. Сомневаетесь, все ли хорошо со сбережениями? Перезвоните в банк на горячую линию сами.

«Ваш родственник попал в беду»

На эту уловку, понятно, чаще попадаются пожилые. Услышав от лжеправоохранителей, якобы сын или внук попал в ДТП и теперь только крупная сумма денег спасет его от наказания, торопятся в банк перечислить деньги или передать курьеру. А лучше вместо этого позвонить близкими и проверить информацию.

Заработайте на инвестициях

Один звонок с обещанием легких денег - и жертва «на крючке». Под видом финансовых экспертов мошенники рассказывают об уникальной схеме заработка, обещают хороший доход. И жертвы даже видят деньги на своем счете. Но затем, чтобы вывести их, нужно вложить еще несколько тысяч. В результате аферисты переводят их на те счета, откуда потерпевшие не могут их вывести. Помните – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Мошенники давят на самые слабые человеческие стороны и на страхи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ах, как хочется… любви

Это новый способ обмана, на которые попадается все больше мужчин. Попадаются на него те, кто не прочь воспользоваться интим-услугами. Например, мужчина откликается на объявление в Сети, но через некоторое время передумывает и отменяет заказ. После этого ему перезванивают, и угрожая, оскорбляя, требуют денег. Якобы клиент сломал им сервер. В страхе жертвы отдают десятки тысяч рублей.

ВАЖНО!

Как не стать жертвой?

- Проверяйте любую информацию. Не доверяйте на слово незнакомцу, кем бы он не представился – правоохранителем или близким человеком.

- Помните о том, что сотрудники банков не звонят по мессенджерам. Если вы слышите о том, что деньги с ваших счетов хотят украсть, перезвоните на горячую линию банка и уточните информацию. Контактные номера находятся на обратной стороне карты.

- Самый лучший способ не попасться на удочку – вообще не отвечать не незнакомые номера, которые явно относятся не к вашему региону.

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