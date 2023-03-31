«Не мог видеть ее с другим»: обезумевший ревнивец заживо сжег бывшую жену, застав ее с соперником

Дом женщины полностью сгорел. На месте продолжают работать следователи СК. Фото: СУ СКР по Бурятии

Черное пепелище осталось на месте деревянного дома в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии. Днем 30 марта здесь развернулась любовная драма. На порог к хозяйке заявился бывший муж. В этот момент в гостях у нее находился другой мужчина. С ним у женщины завязались романтические отношения. Однако экс-супруг чужому счастью не порадовался. Даже после развода он не мог видеть жену с другим. Ревнивца охватила ярость, которая подтолкнула его на чудовищный поступок. 30-летний сибиряк решил поквитаться с бывшей пассией и соперником, поджег висевшую в коридоре одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и сбежал.

- Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям жилого помещения, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Женщина погибла в охваченном пламенем доме. Также во время тушения спасатели обнаружили тело ее отца, с которым они вместе проживали. Возлюбленный погибшей сумел выбраться через окно. С ожогами его доставили в больницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), - отмечают в ведомстве.

Мстителя вскоре после трагедии задержали полицейские. Его допрашивают следователи, после чего будет решен вопрос о заключении под стражу. Показания подозреваемого будут проверены на месте происшествия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миссия выполнима или как подготовиться к ЕГЭ за 2 месяца: советы, которые реально работают. (подробности)

Что решил суд по громкому делу, где биологические родители из Таджикистана забрали дочь у приемной семьи из Иркутска. (подробности)

«50-летие отпраздновала в кожаных шортах»: сибирячка похудела на 11 размеров ради мечты. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал