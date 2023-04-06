Услышав это, мошенники сами бросают трубку: истории общения с телефонными аферистами от наших читателей

Услышав это, мошенники сами бросают трубку: истории от наших читателей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Статистика по мошенничествам поражает. Только за сутки телефонные аферисты выманили у жителей Иркутской области больше 8 миллионов рублей! И ведь схемы-то каждый раз одни и те же: то уговаривают "спасать" сбережения, отправив их на "безопасные счета", то сулят жирную прибыль от неких инвестиций, то пугают, якобы с близкими случилась беда и им срочно нужна финансовая помощь... Но частенько преступникам дают от ворот поворот. Да такой, что они сами бросают трубки, понимая, что беседа пошла не по плану! Историями, как им удалось "отбрить" мошенников, поделились читатели "КП-Иркутск" в комментариях к материалам в нашем дзен-канале.

- Когда звонят "из банка" и сообщают, что мошенники норовят снять мои деньги, я "очень пугаюсь": "Как? Все восемнадцать рублей тридцать пять копеек?" Бросают трубку.

- Я прикидываюсь старым дедом, полуглухим и с маразмом, переспрашиваю старческим голосом по три раза, зависаю в паузе с ответом, короче, прикалываюсь по ситуации. После такого общения все эти следователи и сотрудники банков бросают трубку сами, видимо еще и вычеркивают мой номер из своего списка. Давно уже никто не звонил, аж скучаю уже.

- Когда звонят с заманухой: стоматологи, кардиологи, а особенно пластиковые оконщики, я талдычу одну фразу: "Денег нет, кредит не возьму". Другого текста для них у меня нет.

- Мне звонили из "следственного комитета", называли по имени. Попросила назвать по отчеству - отказались. Когда стала настаивать, бросил трубку.

- Звонят, спрашивают: "Это такой-то?" Отвечаю: "Понятия не имею, кто это". Вопрос: "Вы имеете отношение к ФИО?" Ответ: "Мои ФИО другие, звоните тому, кто вам нужен". Все. Больше не звонят.

- А мне позвонили и сказали, что мне то ли как пенсионеру, то ли как ветерану труда положена выплата в 10000 р. Я сказала, что уже получила. Спрашивает: "Когда?" Говорю: "На прошлой неделе". Пауза. Затем вопрос: "А как Вам это удалось?" Я: "А так же, как Вы предлагаете". Рассмеялся, а ведь мог бы и послать.

ВАЖНО

Подозрительные телефонные разговоры надо обрывать

Конечно, хорошо, если подобные лайфхаки, как отбиться от телефонных аферистов, кому-то помогли. Но самый верный способ обезопасить себя - вообще не поддерживать подозрительные беседы. Например, если вам звонят с криками, что родственник попал в передрягу, лучше сразу перезвонить этому человеку и убедиться, все ли с ним в порядке. То же самое при звонках якобы из банков.

- Представители силовых структур и ведомств ни по телефону, ни в личной беседе не просят платить за урегулирование конфликта или переводить деньги на сберегательные и безопасные счета. А сотрудники банков никогда не будут требовать от вас совершения каких-либо операций в личном кабинете, - напомнили в ГУ МВД по Иркутской области. - Чтобы уберечь себя от мошенников, не нужно следовать инструкциям, полученным по телефону. Настоятельно рекомендуем немедленно прерывать подобного рода разговоры.

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