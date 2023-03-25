Уже оформила кредит, но передумала в последний момент: бдительная пенсионерка из Заларинского района не дала обмануть себя мошенникам

Женщина уже готова была передать деньги в руки мошенников. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В отделение полиции Заларинского района обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее пытались обмануть мошенники.

Как выяснили оперативники, аферист связался женщиной с помощью мобильного мессенджера и представился полицейским. Незнакомец начал убеждать женщину, что некие лица с помощью недобропорядочных сотрудников банка пытаются оформить кредит на ее имя.

- Второй звонок поступил уже от якобы работницы Центрального банка России. Она подтвердила, что аферисты хотят завладеть деньгами пенсионерки и поэтому их срочно нужно перевести на резервный счет, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Поверив мошенникам, женщина оформила кредит в размере около 300 тысяч рублей. Но… в последний момент передумала переводить их на счет. Аферисты остались ни с чем.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала о том, как бдительным жителям Иркутской области удалось раскусить аферистов и спасти свои или чужие деньги.

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