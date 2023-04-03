"Взломы" банковских счетов и ДТП, которых не было: как мошенники играют на наших страхах

Прекращайте беседу, если некто звонит вам через мессенджеры и представляется полицейским или сотрудником банка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники продолжают искать новых жертв - с 24 по 31 марта жителей Приангарья по-крупному обманули больше пяти раз. Напоминаем самые популярные уловки и как на них не попасться.

Житель Нижнеудинска сделал 23 перевода аферистам

Аферисты продолжают наживаться за счет доверчивости пожилых людей. Так, в Нижнеудинске 60-летнему мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и рассказал, якобы кто-то пытается сменить номер, привязанный к банковской карте пенсионера.

Обеспокоенный пенсионер внимательно выслушал инструкции лже-банкира. Чтобы “сохранить” деньги, он сделал 23 перевода со своей карты на “безопасный счет”. В итоге мужчина отправил мошенникам более полумиллиона рублей. Поняв, что вместо сотрудников банка ему звонили аферисты, он написал заявление в полицию.

Звонок от имени родственницы

На днях в полицию поступило заявление от 84-летней женщины. Иркутянка рассказала, что по телефону ей позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. “Родственница” убедила пенсионерку в том, что она попала в ДТП и что для решения дальнейших проблем ей срочно нужны деньги. Испугавшись за внучку, пенсионерка передала мошенникам 100 тысяч рублей.

Похожая ситуация приключилась еще с одной жительницей Иркутска. Поддавшись на манипуляции, 83-летняя пенсионерка передала дропперу около 100 тысяч рублей.

Полицейские задержали “курьера”, который забирал деньги у жертв и передавал мошенникам. За свои услуги молодой человек получал 10% от суммы. При этом он был в курсе, что подобный вид заработка является незаконным. Заведено уголовное дело.

Отдали 390 тысяч рублей за аварии, которых не было

В Усолье-Сибирском 86-летней женщине тоже позвонили неизвестные и на ходу сочинили пугающую легенду, но уже от лица лже-правоохранителей.

- Ваша дочь переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей аварии. Для ее спасения вы должны передать нам деньги! - давили на пенсионерку незнакомцы.

Аферисты потребовали от женщины 800 тысяч рублей, но она собрала только 300, что тоже устроило звонящих. Пенсионерка передала деньги курьеру. Позже, после разговора с дочерью, пенсионерка поняла, что никакой аварии не было.

Похожая ситуация произошла с 87-летним мужчиной из Усолья. Полицейские уже задержали 20-летнего парня, который забирал деньги у обоих пенсионеров.

Вовремя остановили от передачи денег курьеру

96-летней пенсионерке из Иркутска чудом повезло не стать жертвой мошенников. Ее пытались обмануть ровно по той же схеме. И так запугали, что бабушка поверила, будто с внуком случилась беда, хотя он в это время ремонтировал автомобиль под окном, о чем заранее ее предупредил…

Пенсионерка уже готова была передать дропперу 100 тысяч рублей, но полицейские предотвратили действия аферистов в последний момент.

ВАЖНО

3 популярных приема мошенников

1. Ваши родственники попали в беду, вам нужно заплатить.

2. С вашего счета пытаются украсть деньги.

3. Вы можете заработать на инвестициях, вложив небольшую сумму.

Опытные аферисты умело копируют речь банковских работников или сотрудников правопорядка. Для большей убедительности они называют имена, адреса, номера телефонов и другие детали, которые относятся к их жертвам.

НО! Требование или просьба о переводе денег - это верный признак того, что с вами говорят мошенники. Услышав подобное, сразу кладите трубку.

КОНКРЕТНО

Как не стать жертвой аферистов

1. Проверяйте информацию сразу. Если вам говорят, что ваши родные попали в аварию, уточните у своих родственников, так ли это.

2. Не берите трубку, если звонят с незнакомых номеров, особенно если они не вашего региона.

3. Прекращайте беседу, если некто звонит вам через мессенджеры и представляется полицейским или сотрудником банка.

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