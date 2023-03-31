Жительниц Иркутска поймали на мошенничестве с земельным участком ценой в 100 миллионов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Перед судом предстанут задержанные полицейскими жительницы Иркутска, обвиняемые в мошенничестве. Об этом сообщают пресс-службы областных МВД, прокуратуры и следственного комитета.

-В мае жительница Иркутского района зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью в 27 гектаров. Он находится на Байкальском тракте, его рыночная стоимость достигает 100 миллионов рублей, - говорят в ведомствах.

Женщина предоставила в Управление Росреестра поддельные документы, подтверждающие право собственности. Документы приняла ее знакомая, она же и завершила регистрацию.

Теперь материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.

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