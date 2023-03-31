Четверо детей провалились под лед на реке Уде в Нижнеудинске 30 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне, 30 марта, компания школьников решила устроить прогулку по льду реки Уды в городе Нижнеудинске. Трое мальчиков и девочка 10-12 лет оказались в воде. Услышав рыдающих детей, очевидцы попросили помощи в пожарно-спасательном подразделении. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Несмотря на сильный испуг, ребята помогли друг другу выбраться на лед, но оказались в безвыходной ситуации - путь к берегу был отрезан, хрупкий настил предательски трещал, - говорят в ведомстве.

Сотрудники МЧС России в гидрокостюмах добрались до промокших до нитки школьников и эвакуировали их по одному на берег. Друзей обогрели и успокоили. Однако их родителям предстоит профилактическая беседа с полицией. Взрослым грозит штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Напомним, автомобилистов Иркутской области просят отказаться от дальних поездок 31 марта 2023 года из-за ухудшения видимости. На улицы обрушился снегопад и метели. Местами порывы ветра усиливаются до 21-26 метров в секунду.

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