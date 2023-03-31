Автомобилистов Иркутской области просят отказаться от дальних поездок 31 марта Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В последний день марта в Приангарье вернулась зима. На улицы обрушился снегопад и метели. Местами порывы ветра усиливаются до 21-26 метров в секунду. В связи с испортившейся погодой в Госавтоинспекции Иркутской области автомобилистов просят быть предельно осторожными на дорогах.

- Инспекторы рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости, - отмечают в ведомстве. – Также сотрудники полиции призывают автолюбителей соблюдать дистанцию между транспортными средствами, требования установленного скоростного режима, а также избегать резких маневров.

В случае, если вы или ваши близкие попали в трудную ситуацию на дороге, обратитесь за помощью по телефонам: 02 или 102 (с любого оператора сотовой связи).

Напомним, ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Иркутске на 31 марта 2023. Как сильно похолодает? Рассказываем.

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