В Иркутске 31 марта метель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 31 марта 2023 решила вернуть горожан в зиму. В городе сегодня самая настоящая метель – снег и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 31 марта 2023: прогноз на пятницу

- Погода в Иркутске 31 марта 2023 облачная с прояснениями, - говорят метеорологи. – В областном центре небольшой мокрый снег, дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, порывы действительно достигают 15-20 м/с. Днем ждем температурные показатели в пределах 0…-2 градусов.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха пониженная – 69%. Стоит отметить, что об ухудшении погоды синоптики предупреждали накануне. До Иркутска добрался активный циклон, который и принес свои «подарки» - как долго продлится такая погода в Иркутске, читайте здесь.

Погода в Иркутской области 31 марта 2023 также облачная с прояснениями и местами мокрым снегом и снегом. Порывы ветра по области также до 15-20 м/с, метели. Днем столбики уличных термометров покажут в регионе +1…-4 градуса, при натекании облаков похолодает до -8…-13.

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