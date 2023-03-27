Услышав по телефону это, бросайте трубку: как мошенники одним звонком выманивают миллионы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казалось бы, схемы телефонных разводов стары как мир. Но, увы, люди продолжают верить и переводить преступникам последние деньги. “КП-Иркутск” рассказывает о самых крупных аферах и схемах, которые использовали мошенники в Иркутске и области в марте 2023 года.

“Инвестировала” 4,5 миллиона в никуда

Мошенники в Иркутске в марте 2023 за сутки увели 5,5 миллиона рублей со счетов жителей Усть-Кута. Самый лакомый кусочек удалось урвать из кошелька 66-летней женщины. По телефону ей рассказали о “выгодных вложениях” и даже отправили графики с ростом прибыли для наглядности. Так женщина начала “инвестировать” свои сбережения, пополняя счета, которые ей любезно предоставили телефонные мошенники. Однако, когда пенсионерка попыталась вывести деньги, система выдала ошибку. В общей сложности она потеряла 4,5 миллиона рублей.

Чрезмерная доверчивость вышло боком еще для двух жителей Усть-Кута. Им позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили о подозрительных операциях на их счетах. Попавшись на манипуляции, 68-летний мужчина и 75-летняя женщина перечислили мошенникам около миллиона. Заведено уголовное дело.

“На вас оформляют кредит!”

Мошенники Иркутска похитили у местных жительниц более двух миллионов рублей по другой не менее известной схеме.

Женщине из Иркутска позвонила неизвестная, представившись сотрудником банка. В телефонном разговоре иркутянку уверили, что на нее пытаются оформить кредит. По словам аферистки, сохранить деньги можно, переведя их на резервный счет. Женщина так и поступила, отправив 1,5 миллиона рублей по указанным реквизитам. После перевода “сотрудница банка” перестала выходить на связь.

По такой же схеме обманули еще одну женщину из Приангарья. Мошенники позвонили и убедили ее перевести на указанный счет один миллион рублей.

Поверили лжеправоохранителям

Как ни странно, но на такие уловки попадаются не только пенсионеры. В марте 2023 года инженер из Иркутска перевел аферистам более двух миллионов рублей.

34-летнему мужчине позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов. Легенда о преступниках, которые якобы пытаются вывести деньги иркутянина за границу, оказалась очень правдоподобной. “Сотрудники правопорядка” подчеркнули, что если не выполнить перевод на резервный счет сейчас, то мужчину ждет уголовная ответственность за вывод денег в другую страну. В итоге пострадавший выполнил все инструкции мошенников Иркутска.

Подобным образом преступники обманули жителя Тайшетского района. Газоэлектросварщик перевел аферистам почти 2 миллиона рублей.

Оба случая произошли 16 марта. Всего за этот день мошенники похитили у жителей Иркутской области более 8 миллионов рублей.

Вложил 1,3 миллиона рублей в несуществующую компанию

Ходят слухи, что инвестиции - дело прибыльное. Как показала практика - не всегда. Мошенники Иркутска этим пользуются. Поверив им, в марте 2023 года житель Тайшета потерял 1,3 миллиона рублей.

Сибиряк получил по электронной почте письмо, в котором содержалось предложением о вложении денег в одну из популярных инвестиционных компаний. Следуя инструкциям аферистов, мужчина зарегистрировался на поддельном сайте. После поступил звонок, в котором мошенники представились специалистами по обучению и предложили свои услуги.

Мужчина вложил 10 тысяч, но этого оказалось мало. В итоге житель Тайшета взял два кредита на общую сумму 1,3 миллиона и по частям “инвестировал” их мошенникам. Через какое-то время аферисты перестали выходить на связь, а вывести средства назад с инвестиционного счета у мужчины не удалось. После случившегося пострадавший обратился в полицию.

Хотели купить дешевое топливо, а отдали деньги аферистам

Трое фермеров из Тулуна попались на уловку аферистов, желая выгодно приобрести топливо. На телефон одного из потерпевших поступил звонок с выгодным предложением. Мужчине сообщили, что в продаже имеется дизельное топливо для сельскохозяйственной техники по приятной цене.

Обрадовавшись такой удаче, житель Тулуна без раздумий согласился на сделку. Более того, посоветовал друзьям купить дизель по скидке у этого продавца.

- В общей сложности фермеры потеряли более 200 тысяч рублей, а когда поняли, что попались на удочку аферистов, обратились в полицию, - сообщили КП-Иркутск в МВД по Иркутской области.

КОНКРЕТНО

Как понять, что вам звонят мошенники: топ-5 популярных приемов

1. Утверждают, что кто-то хочет своровать ваши деньги и их нужно перевести на резервный счет.

2. Сообщают, что ваши родственники попали в ДТП и им необходима помощь.

3. Обещают большой доход от инвестиций.

4. Сулят компенсацию за некачественные лекарственные средства.

5. Предлагают сделать покупку по низкой цене, но оплата вперед.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Что важно знать?

- Представители силовых структур и ведомств ни по телефону, ни в личной беседе не просят платить за урегулирование конфликта или переводить деньги на сберегательные и безопасные счета. А сотрудники банков никогда не будут требовать от вас совершения каких-либо операций в личном кабинете, - напомнили в ГУ МВД по Иркутской области. - Чтобы уберечь себя от мошенников, не нужно следовать инструкциям, полученным по телефону, и сообщать информацию о банковских картах. Настоятельно рекомендуем немедленно прерывать подобного рода телефонные разговоры.

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