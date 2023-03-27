Деньги шуточные, а срок светит – реальный: сотрудница офиса микрозаймов обманула грабителя, вручив ему банкноты банка приколов

Женщину не напугали ни налетчик, ни угрозы отверткой. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудница офиса микрозаймов из Ангарска оставила в дураках грабителя и сберегла деньги компании благодаря собственной хитрости. В воскресенье, 26 марта, у двери отделения появился мужчина, одетый во все черное. Видно, что перед тем, как пойти на «дело», тот тщательно готовился. Его лицо закрывала медицинская маска, а на руках были перчатки. Убедившись, что внутри нет никого кроме женщины, налетчик вошел внутрь и достал из кармана отвертку с требованием: «Отдавай деньги из сейфа». Но сибирячка оказалась не из робкого десятка. Она спокойно достала и передала пачку банкнот, после чего счастливый грабитель сбежал. Однако радость от наживы длилась не долго. Решив пересчитать наличные, преступник понял, что его улов – это билеты банка приколов. Тем временем, в офис уже приехали полицейские.

- Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, оперативники установили приметы злоумышленника. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 47-летний местный житель, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск».

За воровство шуточных денег грабителю-неудачнику светит реальный срок. Против мужчины следователи ОВД завели уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой».

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