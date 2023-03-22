Телефонные мошенники украли у жительниц Иркутской области свыше двух миллионов Фото: Даниил ОПАРИН

Телефонные аферисты похитили у жительниц Иркутска более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Так, в отделение полиции обратилась жительница, рассказавшая о том, что ее мошенники обманули на 1,5 миллиона рублей, - говорят в ведомстве.

Женщине позвонила неизвестная, сказала, что является сотрудником банка. По ее словам, на заявительницу мошенники пытаются оформить кредит. Для того чтобы избежать мошеннических действий, необходимо перевести деньги на резервный счет.

Только та перевела деньги, как мошенники отключили телефон. Также обманули и еще одну женщину. У нее украли еще миллион.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области осудили экс-начальника исправительной колонии. Он потратил не по назначению 700 тысяч из федерального бюджета.