Громкая музыка мешала спать: 18-летний парень застрелил мужчину из-за сделанного его друзьям замечания

62-летний сибиряк скончался от полученной раны.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах скандального убийства. Это произошло поздней ночью 24 марта. Компания молодых людей общалась, слушая музыку в машине в селе Моты Шелеховского района. Однако место и время отдыха молодежи возмутило 62-летнего мужчину, который жил неподалеку. Шум мешал ему спать. Выйдя из себя, раздраженный сибиряк решил спугнуть хулиганов ружьем. Он вышел на улицу и сделал им замечание, но одному из приятелей это не понравилось. Завязалась драка. 18-летний парень выхватил у обидчика оружие и выстрелил ему в ногу. Из-за серьезной раны тот скончался.
- Сотрудники Управления Уголовного Розыска ГУ МВД России по Иркутской области и ОМВД России по Шелеховскому району доставили в ОВД всех участников инцидента для дачи их действиям правовой оценки, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в полиции.
18-летнего сибиряка задержали. Следователи регионального СУ СКР завели уголовное дело. Стрелявшего подозревают в убийстве. Он задержан. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
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