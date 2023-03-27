Громкая музыка мешала спать: 18-летний парень застрелил мужчину из-за сделанного его друзьям замечания

62-летний сибиряк скончался от полученной раны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах скандального убийства. Это произошло поздней ночью 24 марта. Компания молодых людей общалась, слушая музыку в машине в селе Моты Шелеховского района. Однако место и время отдыха молодежи возмутило 62-летнего мужчину, который жил неподалеку. Шум мешал ему спать. Выйдя из себя, раздраженный сибиряк решил спугнуть хулиганов ружьем. Он вышел на улицу и сделал им замечание, но одному из приятелей это не понравилось. Завязалась драка. 18-летний парень выхватил у обидчика оружие и выстрелил ему в ногу. Из-за серьезной раны тот скончался.

- Сотрудники Управления Уголовного Розыска ГУ МВД России по Иркутской области и ОМВД России по Шелеховскому району доставили в ОВД всех участников инцидента для дачи их действиям правовой оценки, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в полиции.

18-летнего сибиряка задержали. Следователи регионального СУ СКР завели уголовное дело. Стрелявшего подозревают в убийстве. Он задержан. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз синоптиков любого повергнет в шок. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023. (подробности)

«Сорвалась с балкона во время секса и отделалась переломом»: медсестра рассказала о буднях в приемном покое. (подробности)

«Я вытащил себя из могилы»: мужчина победил редкий диагноз слоновость и похудел на 145 кг. (подробности)

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал