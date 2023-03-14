Житель Тайшета потерял 1,3 миллиона рублей на "инвестировании"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Тайшета получил по электронной почте письмо, в котором содержалось предложением о вложении денег в одну из популярных инвестиционных компаний. Об этом пишет "Тайшет24".
-Сначала мужчина зарегистрировался на поддельном сайте, а после ему поступил звонок. Звонивший представился специалистом по обучению, а потом предложил свои услуги, - передает издание.
Затем мужчина вложил 10 тысяч рублей, в то время как мошенники его уверяли, что у него есть определенные успехи. После этого тайшетец взял два кредита на 1,3 миллиона рублей суммарно. Эти деньги он по частям передал мошенникам.
В итоге "компания" перестала выходить на связь, а потерпевший попытался вывести часть денег со своего счета. Сделать этого не удалось, тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.
Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске 14 марта столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.