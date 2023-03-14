Житель Тайшета потерял 1,3 миллиона рублей на "инвестировании" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тайшета получил по электронной почте письмо, в котором содержалось предложением о вложении денег в одну из популярных инвестиционных компаний. Об этом пишет "Тайшет24".

-Сначала мужчина зарегистрировался на поддельном сайте, а после ему поступил звонок. Звонивший представился специалистом по обучению, а потом предложил свои услуги, - передает издание.

Затем мужчина вложил 10 тысяч рублей, в то время как мошенники его уверяли, что у него есть определенные успехи. После этого тайшетец взял два кредита на 1,3 миллиона рублей суммарно. Эти деньги он по частям передал мошенникам.

В итоге "компания" перестала выходить на связь, а потерпевший попытался вывести часть денег со своего счета. Сделать этого не удалось, тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.

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