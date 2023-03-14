В Иркутске 14 марта столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура Ленинского района Иркутска поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий из-за ДТП с общественным транспортом.

-По имеющимся данным, 14 марта 2023 года днем на улице Трактовой Ленинского округа Иркутска столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Причины и условия произошедшего устанавливаются, - прокомментировали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД находятся на месте автоаварии. Дорожные полицейские регулируют движение транспортных потоков и выясняют обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба МВД.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске в понедельник, 13 марта, в дорожно-транспортное происшествие попал троллейбус "Адмирал". Теперь планируется проведение ремонтных работ. Об этом "КП-Иркутск" рассказали в пресс-службе городской администрации.