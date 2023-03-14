Попавший в аварию 13 марта троллейбус "Адмирал" будут ремонтировать в Иркутске Фото: Павел КЛОКОВ

В Иркутске в понедельник, 13 марта, в дорожно-транспортное происшествие попал троллейбус "Адмирал". Теперь планируется проведение ремонтных работ. Об этом "КП-Иркутск" рассказали в пресс-службе городской администрации.

-Есть небольшие повреждения передней части корпуса троллейбуса. Их устранят на базе предприятия "Иркутсгортранс". Лобовое стекло будет заменено на новое, - прокомментировали в администрации.

Также в пресс-службе добавили, что после доставки и установки стекла транспорт выйдет на линию.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 марта, в Иркутске в торгово-развлекательном центре "Карамель" произошло чрезвычайное происшествие - прорвало трубу водоснабжения. Зона фудкорта огорожена. Подтопление устраняют. Какое-либо имущество арендаторов помещений не пострадало.

Также стало известно, что порядка 60 единиц техники расчищают улицы Иркутска.