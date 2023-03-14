Порядка 60 единиц техники расчищают улицы Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Порядка 60 единиц дорожной техники задействовано на уборке улиц города. Остановки и лестницы специалисты очищают от наледи вручную. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Если есть необходимость, то мы также используем противогололедные материалы и грейдирование. Только за последние сутки вывезено 300 тонн снега, - говорит руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Что касается тротуаров, то расчищены от наледи улицы Маршала Конева, Профсоюзная, 20-й Советский переулок, Якоби, Мира, Авиастроителей, Баумана, Лермонтова, Безбокова, Захарова.

Не забывают и про уборку подземных переходов на Байкальской. МУП «Служба эксплуатации мостов» приводит в порядок лестницы и пешеходные части путепроводов.

Парки и скверы очищают более 120 человек. Ежедневный контроль за качеством работ осуществляют специалисты МКУ «Городская среда».

На придомовых территориях управляющие компании вывозят снег и устраняют наледь.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что крупный промышленный комплекс по переработке отходов построят в Иркутской области.