Крупный промышленный комплекс по переработке отходов построят в Иркутской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Комплекс обращения с твердыми коммунальными отходами построят в Ангарске к 2025 году. Предприятие нацелено на утилизацию 142 тысяч тонн мусора и обработку 405 тысяч тонн отходов в год. Такой мощности хватит на покрытие потребности переработки в Иркутске, Шелехове и Ангарске. 6 марта власти Иркутской области и «РТ-НЭО Переработка отходов» подписали концессионное соглашение о создании кластера «Центральный». Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова и генеральный директор компании Вадим Логунов.

Мусоросортировочный завод с комплексом по утилизации твердых коммунальных отходов появится в Ангарске. Технологии помогут снизить объем размещения ТКО на полигоне, а также уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду. В этом году специалисты подготовят проектно-сметную документацию. Для реализации проекта будут привлечены средства из бюджета Российского экологического оператора.

При проектировании объекта будут учтены все самые строгие экологические нормы. К 2030 году планируется 100% обработка отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строили в чистом поле, а теперь забирают. Жители Молодежного под Иркутском борются за землю. Люди отстаивают право на инфраструктуру в суде. (подробности)

55-летняя бодибилдер из Бурятии воспитывает четырех внуков и участвует в фитнес-конкурсах. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал