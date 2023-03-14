В Иркутске в ТРЦ "Карамель" прорвало трубу водоснабжения

Во вторник, 14 марта, в Иркутске в торгово-развлекательном центре "Карамель" произошло чрезвычайное происшествие - прорвало трубу водоснабжения.

-Судя по обстановке в торговом центре, какое-либо имущество арендаторов помещений не пострадало, подтопления устраняют. Однако зона фудкорта огорожена, - подмечает журналист "КП-Иркутск".

В социальных сетях и на сайте торгово-развлекательного центра не появилось какой-либо информации о том, что деятельность всего ТРЦ или отдельных заведений в нем, приостановлена.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске полицейские разыскивают налетчика на микрофинансовую организацию. Горожан просят помочь в поисках подозреваемого. 11 марта неизвестный в медицинской маске зашел в отделение и начал требовать от сотрудницы передать ему все имеющиеся деньги. Более того, мужчина угрожал женщине ножом.