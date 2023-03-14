В Иркутске полицейские разыскивают налетчика на микрофинансовую организацию Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска просит горожан внимательно взглянуть на фото этого мужчины. Его подозревают в разбойном нападении на микрофинансовую организацию. 11 марта неизвестный в медицинской маске зашел в отделение и начал требовать от сотрудницы передать ему все имеющиеся деньги. Одновременно с этим он угрожал предметом, похожим на нож. Девушка отдала преступнику 5600 рублей, и после того, как он скрылся, набрала на телефоне 02. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские опросили возможных свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения, на которых было запечатлено событие, - в ведомстве. - Как установили сотрудники уголовного розыска, неизвестный скрылся на такси. Проехав несколько остановок, он вышел на улице Маяковского, где оперативники позже обнаружили красный рюкзак с вещами предполагаемого преступника.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса России "Разбой". Оперативники настоятельно рекомендуют мужчине самостоятельно явиться в отдел полиции. Это станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора в суде.

Приметы разыскиваемого: мужчине на вид 35-40 лет, рост около 185 см, худощавого телосложения, славянской внешности. В день нападения на отделение микрозаймов был одет в темные шапку и куртку, синие джинсы и черные ботинки, при себе имел рюкзак красного цвета.

ВАЖНО

Сотрудники полиции просят граждан обладающих какой-либо информацией о изображенном на видео, либо о совершенном преступлении, сообщить в полицию по телефонам: 8(3952)216-805, 8(3952) 308-708, 02(102).

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