Около 8 млн рублей украли мошенники в Иркутской области за прошедшие сутки 16 марта

Мошенники обманули инженера и газоэлектросварщика в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки 16 марта телефонные мошенники похитили почти 8 млн рублей у жителей Иркутской области с помощью своих «разводов». Так, благодаря излюбленной тактике аферисты украли у 34-летнего инженера более 2 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они поведали легенду о воришках, которые пытаются перевести его деньги заграницу. Они запугали мужчину уголовной ответственностью за вывод финансов в соседнюю страну. Но у мошенников был выход для инженера! Нужно оформить кредит и перевести средства на «безопастный» счет. Мужчина так и поступил. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- По аналогичной мошеннической схеме преступники обманули жителя Тайшетского района. Газоэлектросварщик перевел аферистам почти 2 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что за январь-февраль активность мошенников возросла на 20%. Так, на клиентов банка ВТБ было совершено почти 1,2 млн атак. А попытки уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25%.

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