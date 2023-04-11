Как желание сделать ремонт в квартирах обернулось для жителей Братска потерей денег и судом Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Братске вынесли приговор 34-летнему мошеннику из Алтайского края. Он обещал сделать в квартирах ремонт, но забирал деньги и пропадал. Об этом сообщили в пресс-службе Падунского районного суда.

Начал свой преступный вояж мужчина в республике Адыгея. Он увидел, что в мессенджере женщина написала объявление - ей нужно было сделать ремонт в квартире, и решил ее обмануть. Прикинулся специалистом, пришел к ней в дом, даже сделал необходимые замеры, чтобы она точно не сомневалась в его "профессионализме". Рассчитал, во сколько обойдутся работы, составил список стройматериалов, заполнил и вручил женщине договор подряда, несколько раз взял предоплату, а затем пропал с радаров.

Оказалось, он переехал в Братск и развернул бурную деятельность там. Разместил объявление в интернете и расклеивал их по городу, активно предлагая сибирякам свои услуги.

- Далее он поступал по той же схеме: встречался с людьми, обещал отремонтировать жилье, заключал договора, получив денежные средства по договору от заказчиков, похищал их, обратив в свою пользу, и, не выполняя взятые на себя обязательства, пропадал. 10 жителей города пострадали от мошеннических действий преступника, - рассказали в Падунском районном суде.

Но мужчину все-таки раскрыли и заставили ответить перед судом. Ему назначали 4,5 года в исправительной колонии общего режима, а также 1,9 миллиона рублей он должен вернуть потерпевшим. Как выяснилось, его уже судили за такое преступление. Пока приговор не вступил в законную силу.

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