В Иркутске обследуют парки и скверы, благоустроенные с 2020 по 2022 год Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Специалисты комитета городского обустройства администрации Иркутска обследуют парки и скверы, которые были благоустроены в 2020, 2021 и 2022 годах. Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам. Оценивается работа освещения, состояние покрытия и малых архитектурных форм. Первым проверили Комсомольский парк. Подрядчика обязали по гарантии заменить деревянный настил. Работы проведут до конца лета.

Также сотрудники мэрии осмотрели общественное пространство в Пади Долгой. Как итог: повреждены крепления игрового комплекса, а также имеются сколы на деревянном оборудовании. Компания, с которой ранее был заключен контракт, устранит недостатки и положит резинопол. Ранее сделать это было невозможно из-за слишком низких температур.

Стоит отметить, что гарантийные обязательства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», действуют в течение трех лет. В случае бездействия подрядчика администрация Иркутска будет добиваться исполнения работ в суде.

Напомним, в областном центре произошло первое в 2023 году ДТП с участием электросамоката. Им управлял 17-летний юноша. Ехал по тротуару, когда с парковки на основную дорогу начал выезжать автомобиль «БМВ». Среагировать никто из участников автоаварии не успел. Произошло столкновение. Парень не пострадал, чего нельзя сказать об иномарке.

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