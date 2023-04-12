17-летний юноша на арендованном электросамокате врезался в «БМВ» в Иркутске

Это ДТП стало первым в 2023 году с участием самоката. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске произошло первое ДТП с участием средства индивидуальной мобильности – электросамоката, взятого, при том, в аренду. Им управлял 17-летний юноша. Ехал по тротуару, когда с парковки на основную дорогу начал выезжать автомобиль «БМВ». Среагировать никто из участников автоаварии не успел. Произошло столкновение. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- ДТП зарегистрировано 11 апреля в 14.00 на улице Байкальская в районе дома №25, - говорят полицейские. - Водитель «БМВ» выезжал на основную дорогу с парковочной территории, в левую сторону автомобиля в этот момент и врезался молодой человек на электросамокате.

Стоит отметить, что парень не пострадал. Водитель в автомобиле тоже, чего не скажешь о самой машине – у нее замято переднее левое крыло.

- Представителям кикшеринга передана информация об аннулировании аккаунта несовершеннолетнего, взявшего в прокат электросамокат в нарушение требования 18+, - отметили инспекторы.

По факту ДТП проверка еще проводится, но уже известно, что водителю «БМВ» также придется заплатить штраф, у него не было полиса ОСАГО.

Напомним, что в 2023 году появились новые ПДД для электросамокатов - подробности здесь.

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